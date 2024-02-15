Vatan Partisi İBB Başkan Adayı İbrahim Okan Özkan, İMÇ Esnafını Ziyaret Etti

Vatan Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı İbrahim Okan Özkan, seçim çalışmaları kapsamında İstanbul Manifaturacılar Çarşısı (İMÇ) esnafına ziyarette bulundu.
Özkan, partisinin Fatih Belediye Başkan adayı Gökay Atilla Bostan ve partililerle birlikte esnafla sohbet ederek sorunlarını dinledi, İstanbul'a dair projelerini anlattı.
Bir esnafın "Niye size oy verelim? Projelerinizi anlatır mısınız?" diye sorduğu Özkan, "En büyük projemiz İstanbul nüfusunun Anadolu'ya taşınması ve buralarda yatırım yapılması. Artık İstanbul yol, tünel, metro projeleriyle iyi bir hale gelemez. En büyük vaadimiz İstanbul'u yaşanabilir bir şehir haline getirmek. Bunun da yolu şehri ranta açmaktan ziyade halkın yararını önceleyerek, nüfus yoğunluğunu kademeli olarak Anadolu'ya taşımaktan geçiyor." şeklinde yanıt verdi.
Olası bir depremin İstanbul için büyük bir risk oluşturduğunu ve 7,5 şiddetindeki olası bir depremde 1,5 milyon konutun yıkılabileceğinin öngörüldüğünü aktaran Özkan, "Bu 4,5 milyon insan demek. Depreme ilişkin çözüm de nüfusun kademeli olarak Anadolu'ya taşınması, aynı zamanda dönüşümün gerçek anlamda kentsel dönüşüm olmasından geçiyor." ifadelerini kullandı.
Bir esnafın, mevcut yönetimin İMÇ'ye pek önem vermediğine yönelik sözleri üzerine de konuşan Özkan, Türkiye'nin de İstanbul'un da daha köklü seçeneklere ihtiyacı olduğunu kaydetti.
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