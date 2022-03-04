Vatan Partisi'nden annelerin evlat nöbetine destek - Son Dakika
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Vatan Partisi'nden annelerin evlat nöbetine destek

04.03.2022 00:57
Vatan Partisi'nden annelerin evlat nöbetine destek

Van'da evlatları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan ailelerin eylemine katılan Vatan Partisi Van İl Başkanı Akile Çevik, masa başında oturan 6 muhalefet partisini eleştirerek, "Bu beyanatlarında cehaletle, sefaletle, terörle, enerji ile ilgili hiçbir çözüm önerisi yok" dedi.

Van'da evlatları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan ailelerin eylemine katılan Vatan Partisi Van İl Başkanı Akile Çevik, masa başında oturan 6 muhalefet partisini eleştirerek, "Bu beyanatlarında cehaletle, sefaletle, terörle, enerji ile ilgili hiçbir çözüm önerisi yok" dedi.

Van'da çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan aileler, her hafta partinin il başkanlığı binası önünde oturma eylemi yaparak seslerini duyurmaya çalışıyor. Evlatları değişik tarihlerde PKK terör örgütü tarafından dağa kaçırılan ve sayıları artarak 32'yi bulan aileler, kentin en işlek noktası olan Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya geldi. Ellerindeki 'Dağları kurtlara kuşlara bırakın', 'Evlat nöbetindeyiz', 'Çocuklarımızı istiyoruz', 'Artık yeter! Yakamızdan düşün' ve 'Anneler nöbette' yazılı dövizlerle yürüyen anneler, bir yandan da HDP ve PKK aleyhine slogan attı.

Elinde Türk bayrağı ile ailelerin eylemine katılan Vatan Partisi Van İl Başkanı Akile Çevik de, anne ve babaların feryatlarının artık duyulması gerektiğini söyledi. Eylemin ilk gününden itibaren her zaman yanlarında olduğunun altını çizen Çevik, "Vatan Partisi olarak Van, Hakkari ve Muş annelerinin yanındayız. Bu annelerle bir gün geçirsinler. O kadar hikayeler var ki, yürekleriniz nasıl dayanır bilemiyorum. 6 kişi masa başında oturuyor ya; bir kararlar veriyor, açıklamalar yapıyor. Bu beyanatlarında cehaletle, sefaletle, terörle, enerji ile ilgili hiçbir çözüm önerisi yok. Hiçbir çözüm getirmiyorlar. Zira nasıl bir çözüm olacağını kendileri de bilmiyorlar. Ancak deklarasyonlarında yerel yönetimlerin güçlendirilmesi yasasını unutmamışlar. E pes deniyor yani. Tabi ki böyle üçüncü sınıf politikacılarla ancak bu öğretilir, böyle bir sonuç çıkarılır. Otursunlar o masanın başında sabaha kadar" dedi.

7 yıl önce oğlu Servet'in kaçırıldığını öne süren anne Hınar Aygül ise Kürtçe yaptığı konuşmasında, "Ben oğlumu bir türlü bulamıyorum. Oğlumu bana vermelerini istiyorum. Ben oğlumun onlar tarafından götürüldüğünü biliyorum. Oğlum bize bakıyordu. Şimdi çok perişan bir haldeyiz. Bize reva görülen bu haksızlığı bu zulmü kabul etmiyorum" ifadelerini kullandı

Yaklaşık 7 yıl önce kızı Ebru'nun dağa kaçırıldığını ifade eden Musa Abalı isimli baba da, "2015 yılında kızımı kandırarak götürdüler. Bunu PKK ve yandaşları götürdü. Ben hasta biriyim. Kızım öldü mü yaşıyor mu bilmiyorum. Kızım PKK'nın elindedir ve bunun sorumlusu da HDP'dir. Kızım, bir fırsatın varsa gel devlete teslim ol. Seni dört gözle bekliyorum" şeklinde konuştu.

3 yıldır yağmur çamur demeden haklı mücadelelerinden vazgeçmediklerini belirten Nazlı Sancar isimli anne de, insan hakları örgütlerine seslenerek, "HDP Milletvekili Semra Güzel gidip dağlarda PKK'nın elebaşlarıyla fotoğraf çekiyor. İnsan hakları da bizden kanaat istiyor. Artık bizden nasıl kanaat istiyorlar ki? Bir milletvekili nasıl dağa gidip sevgilisi ile kalkıp oturuyor. İnsan haklarına sesleniyorum. Hani çocuk hakları? Hani insan hakları? Artık bizi görsünler, bizi duysunlar. Gözlerini kör, kulaklarını sağır etmesinler. Bütün siyasi partilere de sesleniyorum. Kemal Kılıçdaroğlu'na sesleniyorum. Niye gelip bu anne babaları görmüyorlar. Bu anne ve babalar üç yıldır feryat ediyorlar. Bu anne ve babaları da bir gün görsünler. Yeter artık, edi besse diyoruz" dedi. - VAN

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Vatan partisi, Terör, Van, PKK, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Vatan Partisi'nden annelerin evlat nöbetine destek - Son Dakika


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