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Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu 4. kez seçildi - Son Dakika
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Politika

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu 4. kez seçildi

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu 4. kez seçildi

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın desteğiyle 4. kez aday olduğu seçimleri kazanarak tekrar başkan seçildi. Tahmazoğlu, yüzde 55,25 oy oranıyla en yakın rakibine açık ara fark attı. Başkan, eser ve hizmet siyaseti çerçevesinde çalışmalarına devam edeceklerini belirtti.

01.04.2024 16:39  Güncelleme: 16:42
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Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 4. kez aday olduğu seçimleri kazanarak tekrar başkan seçildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Şahinbey ilçesine 4. kez belediye başkan adayı olarak gösterilen Mehmet Tahmazoğlu, yeniden belediye başkanı seçildi. Başkan Mehmet Tahmazoğlu ayrıca aldığı yüzde 55,25 oy oranı ile en yakın rakibine açık ara fark attı.

"Durmak yok yola devam"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, eser ve hizmet siyaseti çerçevesinde çalışmaya devam edeceklerini belirterek, "Cumhurbaşkanımız Recep Erdoğan'ın tensipleri ve siz kıymetli vatandaşlarımızın anamızın ak sütü gibi helal ettiğiniz oyları ve teveccühleriyle yüzde 55'in üzerinde oy olarak Şahinbey Belediye Başkanlığına yeniden seçildim. Bu süreçte desteğini bizden esirgemeyen, dualarını üzerimizden eksik etmeyen, oy veren-vermeyen siz değerli hemşerilerime, teşkilatımızın her kademesine ve ekip arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. 15 yıldır sizinle kurduğumuz gönül köprüsü, hizmet ve eser siyaseti ile bu kutlu yolda, vatanımıza ve milletimize olan aşkımızla memleketimize çok güzel eserler kazandırdık. Ülkemize ve milletimize hizmet etmeyi nasip eden rabbime hamd ediyor, durmak yok yola devam diyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu 4. kez seçildi - Son Dakika

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