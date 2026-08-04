Vedat Bilgin'den İşçilerin Hukuksuzluğuna Tepki - Son Dakika
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Vedat Bilgin'den İşçilerin Hukuksuzluğuna Tepki

Vedat Bilgin\'den İşçilerin Hukuksuzluğuna Tepki
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Bilgin, maden işçilerine yönelik hukuksuz eylemler için savcılara suç duyurusunda bulundu.

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı, AK Parti Ankara Milletvekili Vedat Bilgin, "Türkiye Cumhuriyeti savcılarına bu kanunsuz işler, işçilere, emeğe ve hukuka karşı kanunsuz eylemde bulunan işverenin davranışları için suç duyurusunda bulunuyorum, savcıları göreve davet ediyorum." dedi.

Bilgin, TBMM'de, Türkiye Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Nurettin Akçul ve Doruk Madencilik bünyesinde çalışan bazı maden işçileriyle ailelerini kabul etti.

Madencilerin, işverenle yaşadığı sürece dair sıkıntılarını dinleyen Bilgin, maden şirketinin işçilere yönelik hukuk dışı eylemlerde bulunduğunu ve bunu devam ettirdiğini söyledi.

Bilgin, bazı bakanların devreye girmesine rağmen şirketin verdiği sözleri tutmadığını, işverenin yalnızca emeğe değil, devlete ve hukuka karşı da tavır içinde olduğunu ifade etti.

Kanuna karşı gelmenin, yaptırım gerektirdiğine işaret eden Bilgin, "Bunun da uygulayıcısı savcılardır. Türkiye Cumhuriyeti savcılarına bu kanunsuz işler, işçilere, emeğe ve hukuka karşı kanunsuz eylemde bulunan işverenin davranışları için suç duyurusunda bulunuyorum, savcıları göreve davet ediyorum." diye konuştu.

Bilgin, devletin emeğin yanında olduğunu ve partisinin hayata geçirdiği düzenlemelerle emeği koruduklarını belirtti.

İşçilerin kamuoyu oluşturarak ve eylemlerle hukuksuzluğu dile getirdiğini anlatan Vedat Bilgin, şunları kaydetti:

"Sendika Genel Başkanımız muhtelif seviyelerde bu haksızlığı, hukuksuzluğu dile getirdi. Siz kanun dışı bir şey yapmıyorsunuz, kanuna uyulmasını istiyorsunuz. Sizin talebiniz, işverenin kanuna uyması talebidir. Bu kadar meşru bir talep olur mu? Bu kadar gayrimeşru davranan bir işveren hakkında gereği yapılacaktır. Türk devleti, kanunlarını uygulatacak bir devlettir."

Meclis'te bu konuyu dile getirdiğini aktaran Bilgin, bundan sonra da meseleye sahip çıkacaklarını bildirdi.

Öte yandan, görüşmeye katılan bazı maden işçileri de duygu ve düşüncelerini dile getirdi.

Kaynak: AA

Vedat Bilgin, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Vedat Bilgin'den İşçilerin Hukuksuzluğuna Tepki - Son Dakika

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