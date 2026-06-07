Vefa Yurdu'nun Temeli Atıldı - Son Dakika
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Vefa Yurdu'nun Temeli Atıldı

07.06.2026 16:13
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Necmeddin Bilal Erdoğan, yeni yurt için evli yüksek lisans ve doktora öğrencilerine daire tahsis edecek.

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, temeli atılan Vefa Yurdu'na ilişkin, "Lisans öğrencisinin yanında yüksek lisans, doktora öğrencilerimizden evli olanlar için 8 tane dairemiz olacak. Bu çok yeni bir katkı. Bundan sonraki dönemde de evli yüksek lisans ve doktora öğrencileri için bu tür konaklama imkanlarını artırmaya hedefliyoruz." dedi.

Erdoğan, Vefa Lisesi bahçesinde düzenlenen 20. Geleneksel İlim Yaymalılar Buluşması ve Vefa Yurdu Temel Atma Töreni'nde yaptığı konuşmada, bu buluşmaların 20.'sini icra ettiklerini söyledi.

Şehzade Camisi'nde İlim Yayma Vakfı Eğitim Danışmanı ve eski Vefa Yurdu yöneticisi Ömer Aydın için mevlit okutulduğunu belirten Erdoğan, bugün temeli atılan yurdun inşaatını da hızlı bir şekilde tamamlayacaklarını kaydetti.

Yurdun kapasitesinin 280 civarında olacağını aktaran Erdoğan, "Lisans öğrencisinin yanında yüksek lisans, doktora öğrencilerimizden evli olanlar için 8 tane dairemiz olacak. Bu çok yeni bir katkı. Bundan sonraki dönemde de evli yüksek lisans ve doktora öğrencileri için bu tür konaklama imkanlarını artırmaya hedefliyoruz." dedi.

Erdoğan, İstanbul İmam Hatip Okulu'nun 1951'de ilk açıldığı Nuri Paşa Konağı'nın da aynı yerde yeniden yapılacağını dile getirdi.

Bu konakta hem imam hatipler hem de İlim Yayma Cemiyetinin bir müzesinin olacağını, üyelerden müzede sergilenebilecek hatıra, fotoğraf ve eşya desteği beklediklerini belirten Erdoğan, mahalle kütüphanesi de yapacaklarını anlattı.

Necmeddin Bilal Erdoğan, "Türkiye'nin yüzde 1'lik diliminden gelen en başarılı öğrencilerimizin beraber ders çalışabilecekleri bir kütüphane merkezimizin bu güzel mahalleye kazandırılmasını hedefliyoruz. Tabii bütün bunlar 1951'de çıkılan bu İlim Yayma misyonunu tamamlamanın ve daha ileriye götürmenin adımları." diye konuştu.

Temeli atılan yurdun inşası için üyelerden ve mezunlardan katkı beklediklerini kaydederek, "Hedefimiz bin mezunumuzdan irili ufaklı katkı almak. Mesela bir odaya 500 bin lira tayin edildi, 5 mezunumuz bir araya gelip bir odanın kapısında isimlerini yaşatabilir." ifadelerini kullandı.

Protokol yurdun temelini attı

Programda Vefa İlim Yayma Mezunları Derneği Başkanı Mustafa Bolat ile İlim Yayma Cemiyeti Genel Başkanı Yusuf Tülün de birer konuşma yaptı.

Buluşmaya TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Adli Tıp Kurumu Başkanı Hızır Aslıyüksek, eski Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Küçük ile bazı dernek üyeleri ve mezunlar katıldı.

Kur'an-ı Kerim okunan programda Vefa Sanat Topluluğu'nun ilahi dinletisi yapıldı.

Protokol heyeti, Vefa Yurdu'nun temel atma töreni için sahneye davet edildi.

Eski Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın yurdun hayırlara vesile olması için yaptığı duanın ardından temel atma töreni tamamlandı.

Programda, Vakıf ve dernek üyelerine kavurma ve pilav ikram edildi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Erdoğan, Şentop, Tülün, Bolat ve diğer katılımcılar Ömer Aydın'ın kabrini ziyaret etti.

Ziyarette kabir başında dualar edildi.

Kaynak: AA

Politika, Eğitim, Kültür, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika Vefa Yurdu'nun Temeli Atıldı - Son Dakika

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