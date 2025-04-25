Viyana'da İran'ın Nükleer Programı Görüşüldü

Çin, Rusya, İran ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) temsilcileri Avusturya'nın başkenti Viyana'da İran'ın nükleer programını görüştü.

Çin'in Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) Daimi Temsilcisi Li Song, Rusya'nın Viyana'daki Uluslararası Kuruluşlar Daimi Temsilcisi Mikhail Ulyanov ve İran'ın IAEA Daimi Temsilcisi Büyükelçi Rıza Necafi dün IAEA Başkanı Rafael Mariano Grossi ile bir araya geldi. Avusturya'nın başkenti Viyana'da gerçekleştirilen görüşmede İran'ın nükleer programı görüşüldü. Çin, Rusya ve İran, karşılıklı saygıya dayalı siyasi ve diplomatik angajmanın İran nükleer meselesinin çözümü için tek uygulanabilir ve pratik yol olduğunu vurguladı. Üç ülke, diplomatik çabaları desteklemek ve sorunu olumlu ve pratik bir şekilde ele almak amacıyla IAEA ve genel direktörünün bu sürece yapıcı bir şekilde katkıda bulunmak için gerekli potansiyel ve uzmanlığa sahip olduğu konusunda mutabık kaldı.

Çin ve Rusya'nın IAEA ile diyalog ve iş birliğinin güçlendirilmesi konusunda İran'a desteklerini ifade ettiklerini kaydeden Li Song, Çin'in İran'ın nükleer silah geliştirmeme taahhüdünü takdir ettiğini, nükleer enerjinin barışçıl kullanımı hakkına saygı duyduğunu ve İran'ın istişare ve müzakere yoluyla meşru hak ve çıkarlarını korumak için ABD dahil tüm taraflarla diyalog yürütmesini desteklediğini söyledi. Li, Çin'in İran nükleer meselesinin çözümüne yönelik diplomatik çabalara olumlu bir ivme kazandırmak için Rusya, İran ve IAEA ile iletişim ve iş birliğini daha da arttırmaya hazır olduğunu sözlerine ekledi. - VİYANA