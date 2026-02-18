Volkanik Dağlar İzlenmeli

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Türkiye'deki volkanik dağların risk oluşturmaması için takip edilmesi gerektiğini belirterek, "Bilim insanlarıyla birlikte sorunlar ele alınmalıdır. Ülke genelinde depremin yanı sıra volkanik dağların aktiviteleri de düzenli olarak izlenmelidir." dedi.

Gürer, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'de göz ardı edilen konulardan birinin volkanik dağlar olduğunu savundu.

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünün (MTA) raporuna göre, Hasandağı ve Erciyes'te yapılan çalışmalarda gaz çıkışının tespit edildiğini ve bu durumun takip edildiğini belirten Gürer, Türkiye'de tarihsel dönemlerde faaliyet göstermiş, bugün potansiyelini koruyan çok sayıda aktif volkan bulunduğunu aktardı.

Aktif volkanların takip edilmesi gerektiğini söyleyen ve bu konuda ilgili bakanlara soru önergesi verdiğini anlatan Gürer, "Ülkemizde aktif volkanların izlenmesi ve olası aktivitelerin tespit edilmesi amacıyla kurulan ve işletilen bir izleme sistemi var mıdır? Varsa hangi volkanik alanlarda gerçek zamanlı izleme yapılmaktadır? Ülkemizde volkanik dağların izlenmesine yönelik kamu kurum kuruluşlarında yetişmiş, yeterli personel mevcut mudur? Yetiştirilmesi yönünde bir çalışma yapılmakta mıdır?" sorularını yöneltti.

"Bilim insanlarıyla birlikte sorunlar ele alınmalıdır, ülke genelinde depremin yanı sıra volkanik dağların aktiviteleri de düzenli olarak izlenmelidir" ifadesini kullanan Gürer, Hasandağı çevresindeki köylerin durumunun gözden geçirilmesini ve gerekli görülürse yakın çevredeki köylerin taşınmasını önerdi."

Gürer, bu konudaki yazılı soru önergelerinin yanıtlanmasını istedi.