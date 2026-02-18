Volkanik Dağlar İzlenmeli - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Volkanik Dağlar İzlenmeli

18.02.2026 12:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP'li Gürer, Türkiye'deki volkanik dağların aktivitelerinin düzenli olarak izlenmesi gerektiğini belirtti.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Türkiye'deki volkanik dağların risk oluşturmaması için takip edilmesi gerektiğini belirterek, "Bilim insanlarıyla birlikte sorunlar ele alınmalıdır. Ülke genelinde depremin yanı sıra volkanik dağların aktiviteleri de düzenli olarak izlenmelidir." dedi.

Gürer, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'de göz ardı edilen konulardan birinin volkanik dağlar olduğunu savundu.

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünün (MTA) raporuna göre, Hasandağı ve Erciyes'te yapılan çalışmalarda gaz çıkışının tespit edildiğini ve bu durumun takip edildiğini belirten Gürer, Türkiye'de tarihsel dönemlerde faaliyet göstermiş, bugün potansiyelini koruyan çok sayıda aktif volkan bulunduğunu aktardı.

Aktif volkanların takip edilmesi gerektiğini söyleyen ve bu konuda ilgili bakanlara soru önergesi verdiğini anlatan Gürer, "Ülkemizde aktif volkanların izlenmesi ve olası aktivitelerin tespit edilmesi amacıyla kurulan ve işletilen bir izleme sistemi var mıdır? Varsa hangi volkanik alanlarda gerçek zamanlı izleme yapılmaktadır? Ülkemizde volkanik dağların izlenmesine yönelik kamu kurum kuruluşlarında yetişmiş, yeterli personel mevcut mudur? Yetiştirilmesi yönünde bir çalışma yapılmakta mıdır?" sorularını yöneltti.

"Bilim insanlarıyla birlikte sorunlar ele alınmalıdır, ülke genelinde depremin yanı sıra volkanik dağların aktiviteleri de düzenli olarak izlenmelidir" ifadesini kullanan Gürer, Hasandağı çevresindeki köylerin durumunun gözden geçirilmesini ve gerekli görülürse yakın çevredeki köylerin taşınmasını önerdi."

Gürer, bu konudaki yazılı soru önergelerinin yanıtlanmasını istedi.

Kaynak: AA

Politika, Türkiye, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Politika Volkanik Dağlar İzlenmeli - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gediz Nehri taştı su altında kalan ova dronla görüntülendi Gediz Nehri taştı; su altında kalan ova dronla görüntülendi
İstanbul yeni bisikletlerine kavuşuyor İstanbul yeni bisikletlerine kavuşuyor
Göçükte can veren 60 yaşındaki madenciyle ilgili kahreden detay Göçükte can veren 60 yaşındaki madenciyle ilgili kahreden detay
Kadın polisi kayda alıp hakaret eden otobüs şoförü gözaltına alındı Kadın polisi kayda alıp hakaret eden otobüs şoförü gözaltına alındı
Haaretz: İsrailli firmalar, “araba istihbaratı“ teknolojisini geliştirerek araçları casus haline getiriyor Haaretz: İsrailli firmalar, "araba istihbaratı" teknolojisini geliştirerek araçları casus haline getiriyor
Mezarlığa gömülen esrarengiz paket mahalleliyi ayağa kaldırdı Mezarlığa gömülen esrarengiz paket mahalleliyi ayağa kaldırdı

12:29
Raporda dikkat çeken maddeler AİHM kararları, kayyum, terör suçları...
Raporda dikkat çeken maddeler! AİHM kararları, kayyum, terör suçları...
12:14
Fatih Erbakan, ittifak yapabilecekleri dört partiyi tek tek saydı
Fatih Erbakan, ittifak yapabilecekleri dört partiyi tek tek saydı
11:29
Terörsüz Türkiye raporunda af var mı Merak edilen soru yanıt buldu
Terörsüz Türkiye raporunda af var mı? Merak edilen soru yanıt buldu
11:25
Sacha Boey’in golden sonra kime hareket çektiği ortaya çıktı
Sacha Boey'in golden sonra kime hareket çektiği ortaya çıktı
11:13
Terörsüz Türkiye sürecinde tarihi gün 7 bölümden oluşan rapor tamamlandı
Terörsüz Türkiye sürecinde tarihi gün! 7 bölümden oluşan rapor tamamlandı
10:58
Dervişoğlu’nu küplere bindiren soru Gazeteciye verdiği tepki hayli skandal
Dervişoğlu'nu küplere bindiren soru! Gazeteciye verdiği tepki hayli skandal
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2026 12:47:52. #7.11#
SON DAKİKA: Volkanik Dağlar İzlenmeli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.