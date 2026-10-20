Volt Cyprus, GKRY Meclisindeki İsrail bağlantılı gruptan finansman açıklaması istedi

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) üç siyasi partinin milletvekilleri tarafından İsrail bağlantılı uluslararası bir kuruluşla iş birliği grubu oluşturulması siyasi tartışmalara yol açtı. Volt Cyprus Partisi, DİSİ, DİKO ve ELAM milletvekillerinin İsrail yanlısı kuruluşlarla yürüttüğü iş birliğine tepki göstererek Rum Meclisinin yabancı siyasi çıkarların temsil edildiği bir yapıya dönüştürülmemesi çağrısında bulundu.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) İsrail ile parlamentolar arası ilişkileri geliştirmek amacıyla oluşturulan yeni iş birliği grubu, Rum siyasi partileri arasında tartışma konusu oldu. Volt Cyprus, "Mecliste yabancı lobilerin kurumsallaşmasına hayır" başlıklı açıklamasında, DİSİ, DİKO ve ELAM milletvekillerinin Israel Allies Foundation (IAF) ve Transatlantic Friends of Israel (TFI) ile ilişkilerini eleştirdi.

"İsrail'in çıkarlarına örgütlü temsil sağlanıyor"

Volt, söz konusu girişimlerle İsrail'in siyasi görüşlerini ve çıkarlarını destekleyen uluslararası ağlara Rum Temsilciler Meclisinde örgütlü faaliyet imkanı sağlandığını ileri sürdü. Parti, yabancı siyasi kuruluşlarla kurulan bu tür ilişkilerin GKRY'nin dış politikasının bağımsızlığı konusunda soru işaretleri oluşturduğunu savunarak, Rum Meclisinin yabancı ülkelerin siyasi çıkarlarının kurumsal düzeyde temsil edildiği bir platforma dönüştürülmemesi gerektiği belirtildi.

Volt'tan finansman ve yükümlülüklerin açıklanması çağrısı

Volt, iş birliği grubuna katılan milletvekillerinden faaliyetlerin finansman kaynaklarını, uluslararası kuruluşlarla yapılan düzenlemeleri ve üstlenilen yükümlülükleri kamuoyuna açıklamalarını istedi. Parti, milletvekillerine söz konusu yapıdan çekilme çağrısında bulunarak Rum Meclisindeki faaliyetlerin şeffaf biçimde yürütülmesi gerektiğini belirtti.

Volt ayrıca, GKRY lideri Nikos Hristodulidis'in Şubat 2024'te Amerikan İsrail Halkla İlişkiler Komitesi (AIPAC) ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından da benzer kaygıları dile getirdiğini hatırlattı.

Volt, açıklamasının sonunda vatandaşların milletvekillerinin hangi çıkarları temsil ettiğini bilme hakkı bulunduğunu belirterek, grubun finansmanı ve faaliyetlerine ilişkin bilgilerin açıklanması talebini yineledi.

Altı milletvekili İsrail bağlantılı grupta

İsrail Müttefikleri Vakfı (Israel Allies Foundation-Europe) ile iş birliği amacıyla oluşturulan parlamenter grubun kuruluş töreni 14 Ekim'de Rum Temsilciler Meclisinde gerçekleştirildi. Grup, DİSİ milletvekilleri Giorgos Karoullas ve Charalambos Petrides, ELAM milletvekilleri Sotiris Ioannou ve Marios Pelekanos ile DİKO milletvekilleri Andreas Apostolou ve Chrysis Pantelides'ten oluşuyor. Grubun başkanlığını DİKO Milletvekili Chrysis Pantelides üstleniyor.

Kuruluş törenine eski GKRY lideri Nikos Anastasiadis, GKRY Savunma Bakanı Vasilis Palmas, DİKO Başkanı Nicolas Papadopoulos ve ABD'nin GKRY Büyükelçisi John Breslow da katıldı.

Grubun kuruluşunda konuşan Pantelides, girişimin İsrail ile parlamenter diplomasiyi ve bölgesel iş birliğini güçlendirmeyi amaçladığını ifade etti.

Grup başkanından finansman iddialarına yanıt

Parlamenter grubun başkanı Chrysis Pantelides ise milletvekillerinin kendi masraflarını karşıladığını ve Israel Allies Foundation'dan herhangi bir ödeme almadıklarını söyledi. Kuruluş etkinliğindeki yemek ve ikram masraflarını kendisinin ödediğini belirten Pantelides, finansmanı sağlanan muhtemel yurt dışı seyahatlerinin de kamuoyuna açıklanacağını ifade etti.

AKEL de Meclis Başkanı'ndan açıklama istedi

İsrail bağlantılı parlamenter gruba yönelik itirazlar daha önce AKEL tarafından da gündeme getirilmişti. AKEL Meclis Sözcüsü Giorgos Loukaides, Rum Meclis Başkanı Annita Demetriou'ya gönderdiği mektupta, grubun kuruluş töreni için Meclis salonunun kullanılmasına kimin izin verdiğinin açıklanmasını talep etti. Loukaides, etkinliğin finansmanının kim tarafından karşılandığının ve katılımcı milletvekillerinin herhangi bir yükümlülük üstlenip üstlenmediğinin araştırılmasını istedi.

AKEL ayrıca, yabancı ülkelerin çıkarlarını destekleyen uluslararası ağlarda görev alan milletvekillerine ilişkin etik kuralların değerlendirilmesini talep etti.