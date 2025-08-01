Witkoff ve Huckabee Gazze'de Yardım Noktasını Ziyaret Etti - Son Dakika
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Politika

Witkoff ve Huckabee Gazze'de Yardım Noktasını Ziyaret Etti

Witkoff ve Huckabee Gazze\'de Yardım Noktasını Ziyaret Etti
01.08.2025 16:03
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ABD temsilcileri Gazze'de insani yardım dağıtımını inceleyerek yeni planlar oluşturacak.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee ile birlikte Gazze'de ABD-İsrail güdümündeki Gazze İnsani Yardım Vakfı'na (GHF) ait yardım dağıtım noktasını ziyaret etti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, İsrail'deki temaslarının ardından açlık krizinin sürdüğü Gazze Şeridi'ne geçti. Witkoff, ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee ile birlikte Gazze Şeridi'nin güneyinde ABD-İsrail güdümündeki Gazze İnsani Yardım Vakfı'na (GHF) ait yardım dağıtım noktasını ziyaret etti. Büyükelçi Huckabee, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İsrail ordusundan brifing aldık ve sahadaki insanlarla konuştuk. GHF günde 1 milyondan fazla öğün, inanılmaz bir başarı" ifadelerini kullandı.

Yardım dağıtım planı yapacak

Witkoff, Gazze'deki yardım dağıtım noktalarında incelemelerde bulunduktan sonra ABD Başkanı Donald Trump'a bir rapor sunacak ve Gazze'ye yönelik yeni bir gıda yardımı dağıtım planı açıklanacak.

Ölüm tuzağı

Gazze Şeridi'nde yardım dağıtımı, 27 Mayıs'tan bu yana ABD-İsrail güdümündeki "Gazze İnsani Yardım Vakfı" aracılığıyla gerçekleştiriliyor. Birleşmiş Milletlerin devre dışı bırakıldığı yardım dağıtımı, İsrail'in söz konusu yardım noktalarında gıda bekleyen Filistinlilere gerçekleştirdiği saldırılar nedeniyle "ölüm tuzağı" olarak nitelendiriliyor. Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre şu ana kadar Gazze İnsani Yardım Vakfı merkezlerinde veya yardım dağıtım merkezlerine giden yollarda İsrail'in düzenlediği saldırılar sonucu bin 383 kişi hayatını kaybetti, 9 bin 218 kişi de yaralandı. Ayrıca uluslararası insani yardım kuruluşları, GHF'nin tesislerinde dağıtılan yardım miktarının bölgedeki açlığı durdurmak için ihtiyaç duyulan miktarın çok altında kaldığını belirtiyor. - GAZZE

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Mike Huckabee, Donald Trump, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Ekonomi, İsrail, Dünya, gazze, Son Dakika

Son Dakika Politika Witkoff ve Huckabee Gazze'de Yardım Noktasını Ziyaret Etti - Son Dakika

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