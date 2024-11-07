Xi Jinping'den Trump'a Tebrik Mesajı - Son Dakika
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Politika

Xi Jinping'den Trump'a Tebrik Mesajı

Xi Jinping, Trump'ı tebrik ederek Çin-ABD diyalogunun güçlendirilmesini istedi.

07.11.2024 10:31
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Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Donald Trump'ı ABD'nin yeni başkanı seçilmesinden dolayı tebrik ederek iki ülke arasındaki diyaloğun ve iletişimin güçlendirilmesi çağrısında bulundu.

ABD'de 5 Kasım'da düzenlenen başkanlık seçiminin galibi Donald Trump'a dünyanın dört bir yanından tebrik mesajları gelmeye devam ediyor. Trump'ı zaferinden dolayı tebrik eden Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, iki ülkenin yeni dönemde anlaşabilmesi için doğru yolu bulma çağırısında bulunarak bunun her iki ülkenin ve dünyanın çıkarına olacağını söyledi.

"Tarih, Çin ve ABD'nin iş birliğinden kazanç sağladığını ancak anlaşmazlıkların kaybettirdiğini öğretti" ifadesini kullanan Xi, istikrarlı, sağlam ve sürdürülebilir bir Çin-ABD ilişkisinin iki ülkenin ortak çıkarlarına hizmet ettiğini ve uluslararası toplumun taleplerini karşıladığını belirtti.

Xi, iki tarafın karşılıklı saygı, barışçıl, bir arada yaşama ve kazan-kazan iş birliği ilkelerini destekleyeceğini, diyaloğu ve iletişimi güçlendireceğini, farklılıkları uygun şekilde yöneteceğini ve faydalı iş birliğini karşılıklı olarak genişleteceğini umduğunu ifade etti.

Donald Trump ilk başkanlık döneminde 2018 yılında dünyanın ikinci büyük ekonomisiyle sert bir ticari savaş başlatmıştı, ancak Ocak 2020'de Covid-19 salgını öncesinde ateşkes ilan etmişti. - PEKİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Xi Jinping'den Trump'a Tebrik Mesajı - Son Dakika

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