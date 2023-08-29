Bakan Yerlikaya\'dan CHP\'li vekilin sorusuna yanıt: Yabancılara 21 yılda 289 bin konut, 28 milyon metrekare arazi satıldı

CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın yanıtlaması için bir soru önergesi verdi. Karabat, AK Parti iktidarı dönemine denk gelen son 21 yılda yabancılara ne kadar konut ve arsa satışı yapıldığını sordu. Önergeye yanıt veren Bakan Yerlikaya, 1 Ocak 2002'den 19 Temmuz 2023'e kadar yabancılara 28 milyon 320 bin 28 metrekare arazi, 289 bin 412 adet konut-işyeri satıldığını açıkladı. Bu dönemde satılan arazi adedi ise 15 bin 812 oldu.

"SATILAN ARAZİ BÜYÜKLÜĞÜ BAKIRKÖY'ÜB YÜZ ÖLÇÜMÜNE EŞİT"

Bakan Yerlikaya'nın açıklaması sonrası bir değerlendirme yapan Karabat, "Son 21 yılda satılan arazi büyüklüğü Bakırköy'ün yüz ölçümüne eşit. Para gelsin de nasıl gelirse gelsin diyen AKP, konut ve arazi satışlarıyla yabancıları Türkiye'de önemli aktör haline getirdi" dedi.

Yerlikaya'nın yanıtına ilişkin yazılı açıklama yapan Karabat, şunları belirtti:

"Son 21 yılda satılan arazi büyüklüğü Bakırköy'ün yüz ölçümüne eşit. Para gelsin de nasıl gelirse gelsin diyen AKP, konut ve arazi satışlarıyla yabancıları Türkiye'de önemli aktör haline getirdi. İnşaat maliyetlerindeki artışla birlikte, yabancıların piyasaya girmesi fiyatların daha da yükselmesine neden oldu. Satılık ve kiralık konut fiyatları katlandı. Böyle olunca Cumhuriyet tarihinde ilk defa barınma krizi ile karşı karşıya kaldık. Ev sahipleri ile kiracılar karşı karşıya geldi. Cinayetler işlendi. AKP ise bu durumu sadece izledi.

"TÜRKİYE ULUSLARARASI SUÇLULARIN MERKEZİ OLDU"

Yabancılara yapılan kanun ve arazi satışları milli güvenlik meselesi haline doğru ilerliyor. Bu sorun hem güvenlik hem de ekonomik sıkıntılar doğuruyor. Sorgusuz sualsiz yabancılara satış yapılması nedeniyle, Türkiye uluslararası suçluların merkezi haline geldi. Hemen hemen her ay bir uluslararası suçlunun bu yolla Türkiye'ye yerleştiği ortaya çıkıyor. Uyuşturucu, kara para, silah kaçakçılığı gibi suç işleyenler Türkiye'ye gelerek hem paralarını aklıyorlar hem de vatandaşlık alarak kendilerini korumaya alıyorlar. Korkunç bir durumla karşı karşıyayız."