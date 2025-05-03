Yakutiye Belediye Başkanı Uçar, Mahallede Vatandaşlarla Buluştu

Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, "Vatandaş Soruyor Başkan Cevaplıyor" programı kapsamında Ömer Nasuhi Bilmen Mahallesi Kurtderesi Semti'ndeki vatandaşlarla buluştu.

Başkan Uçar, AK Parti Belediyeciliğinin gönüllere dokunuşuna bir kez daha şahitlik ettiklerini ifade ederek, "Yakutiye Belediyesi olarak yapmış olduğumuz çalışmalarımızı ve planladığımız projelerimizi hemşehrilerimize anlatarak talep ve önerilerini dinleyip istişarelerde bulunduk.

Yerel Yönetimlerden Sorumlu AK Parti Erzurum İl Başkan Yardımcısı Halil Ergün, Ak Parti Yakutiye İlçe Başkanlığı İlçe Başkanı Ferit Yıldız, İlçe Başkan Yardımcıları, Belediye Birim Amirleri ve Mahalle Muhtarı Tahir Sağsöz'ün de katıldığı toplantımızın ilçemize ve hemşerilerimize hayırlı olmasını diliyoruz" diye konuştu. - ERZURUM