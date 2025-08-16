Yalçın'dan ABD Raporuna Tepki

AK Parti Genel BaşkanYardımcısı Hasan Basri Yalçın, ABD Dışişleri Bakanlığının 2024 İnsan Hakları Raporu'nda yer alan Türkiye ile ilgili iddialara tepki gösterdi.

Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, rapordaki Türkiye'ye dair asılsız ifadeleri kabul etmediklerini belirtti.

"Hukuk ve insan hakları gibi kavramları en başından itibaren siyasal araç haline getirip değersizleştiren bu tür sözde rapor ve çalışmaların, özgürlük ve güvenlik alanlarında ülkemize söyleyecek sözü yoktur." ifadesini kullanan Yalçın, şunları kaydetti:

"Bu tür ısmarlama raporlar gerçeklikle bağdaşmamaktadır. Taraflı ve suçlayıcı olmak dışında pek bir içeriği kalmamış olan bu raporlar, insanlık konusunda ölçü olabilecek belgeler değildir. Türkiye, hukukun üstünlüğü çerçevesinde her bir vatandaşının hakkını ve güvenliğini korumak için terörle mücadelesini sürdürdüğü gibi insan hak ve hürriyetlerini savunmaya devam edecektir."