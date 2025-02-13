Yalçın Topçu Ahıskalı Türkleri Ağırladı - Son Dakika
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Politika

Yalçın Topçu Ahıskalı Türkleri Ağırladı

Yalçın Topçu Ahıskalı Türkleri Ağırladı

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, DATÜB temsilcileriyle Berat Kandili'ni kutladı.

13.02.2025 17:17
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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Dünya Ahıskalı Türkler Birliği (DATÜB) Ankara Temsilcisi Zakir Mehmetoğlu ve yönetim kurulu üyelerini misafir etti.

Dünya Ahıskalı Türkler Birliği Ankara Temsilcisi Zakir Mehmetoğlu ve yönetim kurulu üyeleri Sabırjan Jalılov ile Şakir Musa, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu'yu ziyaret etti. Heyet, Topçu'nun Berat Kandili'ni kutladı. Topçu ise, "Berat Gecemiz ve Türk-İslam dünyasının iki büyük evladını yad etmek için bugün sizlerle milletimizin evinde birlikte olmaktan çok memnun oldum. Bu değerli ziyaretiniz için teşekkür ediyor, hoş geldiniz diyorum. Bu gece idrak edeceğimiz Ramazan-ı Şerif'in müjdecisi mübarek Berat Gecemizi tebrik ediyor, Cenab-ı Hakk'tan bizleri sağlık ve esenlikle sevdiklerimizle birlikte Ramazan'a eriştirmesini, başta Gazze'deki kardeşlerimiz olmak üzere gönül coğrafyamızın dört bir köşesindeki zulüm gören kardeşlerimizin de yar ve yardımcısı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Topçu, sözlerine şöyle devam etti:

"Can Azerbaycan'ın azatlığının öncülerinden, Türk dünyasının şairi ve düşünürü, sözleri ve eserleri ile Türkiye-Azerbaycan kardeşliğinin mimarlarından olan Bahtiyar Vahabzade, Allah şiirindeki 'Zulmette, cehalette, adavette görünmez/İlgarda, sadakatte, muhabbettedir Allah' dizelerinde ifade ettiği gibi pulat iman sahibi bir mümin olarak 13 Şubat 2009'da Hakk'a yürüdü. 'Bir ananın iki oğlu/Bir amalın iki kolu/O da ulu, bu da ulu Azerbaycan-Türkiye' diyerek kardeşliğimizi kalplerimize kazıyan büyük şairimizi vefatının seneidevriyesinde saygı, rahmet ve minnetle anıyorum." - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Yalçın Topçu Ahıskalı Türkleri Ağırladı - Son Dakika

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