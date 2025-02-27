Yalçın Topçu Halter Federasyonu\'nu Ağırladı

Politika

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü ve Başkan Vekili Necati Kılıç'ı makamında kabul etti.

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü ile Başkan Vekili Necati Kılıç, lise yıllarında halter sporu ile ilgilenen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu'yu külliyedeki makamında ziyaret etti. Ziyaretin kendisini 50 yıl geriye götürdüğünü ve çok mutlu olduğunu dile getiren Topçu, "Nazik ziyaretiniz için teşekkür ederim, milletimizin evine hoş geldiniz. Sporun içinden gelen bir Cumhurbaşkanımızın olması, Türk sporu ve sporcuları için çok kıymetli bir avantaj. Son yıllarda yapılan spor tesisleri, altyapı yatırımları, uluslararası düzeyde alınan sonuçlar da bunu gösteriyor. Bayrağımızı göndere çektirip, milli marşımızı söyleten ve ülkemizi layıkıyla temsil eden haltercilerimizi ve tüm sporcularımızı saygıyla selamlıyor, vefat eden sporcularımızı rahmetle ve minnetle anıyor, Moldova'da yapılacak şampiyonaya katılacak haltercilerimize de şimdiden başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA