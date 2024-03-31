Yalova Belediye Başkanı ve AK Parti Adayı Mustafa Tutuk oyunu eşi Gökşen Tutuk ve 2 çocuğuyla birlikte kullandı.
Tutuk, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimi'nde oyunu Öğretmen Yusuf Ziya İlkokulu 1236 numaralı sandıkta kullandı. Tutuk oy kullanmasının ardından okul bahçesinde yaptığı açıklamada, Yalovalıları oy kullanmaya davet etti. Başarılı bir seçim dönemi geçirdiklerini anlatan Tutuk, "Ben tüm siyasi partileri de tebrik ediyorum. Uzlaşı içinde, sükunetle bir dönem geçti. Tabii ki son söz milletimizin. Bugün milletimizin vereceği kararla Yalova'mız önümüzdeki 5 yıl yönetilecek. Yalova'mız için, memleketimiz için hayırlara vesile olsun" dedi. - YALOVA
Son Dakika › Politika › Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk oyunu kullandı - Son Dakika
CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün ve diğer parti üyeleri, 31 Mart Mahalli İdari seçimleri için oy kullandı. Tüzün ve diğer üyeler, seçimin ülkeye ve millete hayırlı olmasını diledi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu kullandıktan sonra basın mensuplarına açıklama yaptı. İmamoğlu, seçim sonuçlarının ülkeye hayırlı olmasını diledi ve 5 yıllık emeğin helalleşme anı olduğunu belirtti. Ayrıca, İmamoğlu, bireylerin eşitlik ilkesi doğrultusunda hareket ettiğini ve istemeden kırdığı kimse varsa haklarını helal etmesini istedi.
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adana Ticaret Borsası Anadolu Lisesi'nde oyunu kullandı. Karalar, demokrasiye ve ülkeye hayırlı bir seçim olmasını diledi.
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, Mustafakemalpaşa ilçesinde yaşanan MHP'li bir gencin öldürüldüğü olayla ilgili 3 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Şüpheliler, olayda kullandıkları silahlarla birlikte gözaltına alındı ve adli işlemleri devam etmektedir.
Samsun'un İlkadım ilçesinde bulunan Ulugazi Mahallesi'nin 25 yıldır muhtarı olan Filiz Kavalcı, 4 dönemdir rakipsiz olarak seçimlere katıldı. 50 yaşındaki Kavalcı, Türkiye'nin en uzun süre kadın muhtarı unvanına sahip.
Elazığ Belediye Başkanı ve adayı Şahin Şerifoğulları, oy kullanma işleminin ardından yaptığı açıklamada, güzel bir kampanya süreci geçirdiklerini ve diğer adaylar hakkında hiçbir söz sarf etmediklerini belirtti.
Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu ve Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, sandık başına giderek oy kullandı. Alan ve Hacıbektaşoğlu, seçimlerin Zonguldak için hayırlı olmasını diledi.
Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye valileri, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oylarını kullandı. Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, eşi Fatma Köşger ile birlikte oy kullanmaya gitti. Vali Köşger, seçimlerin sorunsuz bir şekilde devam ettiğini belirtti. Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan ise eşiyle birlikte oy kullanarak seçimin hayırlara vesile olmasını temenni etti. Hatay Valisi Mustafa Masatlı ve Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz da oy kullanarak vatandaşlık görevlerini yerine getirdi.
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