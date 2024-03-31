Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk oyunu kullandı

Politika

Yalova Belediye Başkanı ve AK Parti Adayı Mustafa Tutuk oyunu eşi Gökşen Tutuk ve 2 çocuğuyla birlikte kullandı.

Tutuk, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimi'nde oyunu Öğretmen Yusuf Ziya İlkokulu 1236 numaralı sandıkta kullandı. Tutuk oy kullanmasının ardından okul bahçesinde yaptığı açıklamada, Yalovalıları oy kullanmaya davet etti. Başarılı bir seçim dönemi geçirdiklerini anlatan Tutuk, "Ben tüm siyasi partileri de tebrik ediyorum. Uzlaşı içinde, sükunetle bir dönem geçti. Tabii ki son söz milletimizin. Bugün milletimizin vereceği kararla Yalova'mız önümüzdeki 5 yıl yönetilecek. Yalova'mız için, memleketimiz için hayırlara vesile olsun" dedi. - YALOVA