Yalova Karadeniz Dernekler Federasyonunun bünyesindeki 8 derneğin oluşturduğu genel merkez binasının açılışı gerçekleştirildi.

Açılış törenine Yalova Valisi Ahmet Hamdi Usta, AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol, CHP Yalova Milletvekili Tahsin Becan, İl Jandarma Komutanı Ercan Altın, Rize Dernekler Konfederasyonu Başkanı Hasan Başça, Yalova Müftüsü Naci Çakmakçı, Altınova Kaymakamı Göksu Bayram, federasyon yönetimi, dernek başkanları ve davetliler katıldı.

Törende konuşan Federasyon Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Bayzan, farklı şehirlerden ve kültürlerden gelen hemşehrilerin ortak değerler etrafında buluştuğunu belirterek, federasyonun temelinde birlik ve dayanışmanın bulunduğunu ifade etti.

Federasyonun 8 derneğin ortak iradesiyle oluşturulduğunu aktaran Bayzan, "Hiçbir derneğimiz diğerinden ayrı değildir; her derneğimiz bu büyük ailenin vazgeçilmez bir parçasıdır. Bizim gücümüz 8 derneğimizin ortak sesinde, hemşehrilerimizin kardeşliğinde ve Yalova'ya duyduğumuz sevgidedir." dedi.

Bayzan, amaçlarının kültürel değerleri yaşatmak, dayanışmayı güçlendirmek ve Yalova'ya kalıcı değerler kazandırmak olduğunu kaydetti.

Yalova Valisi Ahmet Hamdi Usta ise federasyonun kültürel değerlerin yaşatılmasına ve hemşehri dayanışmasının güçlenmesine katkı sunacağını belirterek, yeni dönem çalışmalarında başarılar diledi. Usta, açılışın Yalova'ya ve federasyon camiasına hayırlı olmasını temenni etti.

Konuşmaların ardından genel merkez binasının açılışı gerçekleştirildi. Programda davetlilere Karadeniz yöresinin geleneksel lezzetlerinden muhlama ikram edildi.