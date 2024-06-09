Yalova'da Bulgaristan genel seçimleri ve Avrupa Parlamentosu seçimleri için sandık kuruldu

Politika

Bulgaristan genel seçimleri ve Avrupa Parlamentosu seçimleri için Yalova'da kurulan 4 sandıkta çifte vatandaşların oy verme işlemleri devam ediyor.

Yalova'da yaşayan 2 binin üzerinde seçmen için Yalova merkez ilçe Gaziosmanpaşa İlkokulu, Çiftlikköy ilçesi Beşyüzevler ve Altınova ilçesi Subaşı beldesinde sandıklar kuruldu. Sabah saat 07.00 itibarıyla başlayan oy verme işlemi saat 20.00'ye kadar sürecek. Seçimde Gaziosmanpaşa İlkokulu'nda kurulan 2 sandık ve Çiftlikköy'de kurulan 1 sandıkta dijital oylama yapılıyor.

Yalova Balkan Göçmenleri Derneği Başkanı Lütfi Özgür, saat 20.00'ye kadar vatandaşları oy kullanmaya davet ederek, "Biz dernek olarak elimizden gelen gayreti göstererek insanlarımız rahatlıkla, yığılma olmadan oylarını kullanabilmeleri için her şeyi hazırladık. Yine çağrım lütfen sandığa gelin. Bulgaristan'daki akrabalarımıza sahip çıkalım. Bulgaristan'daki vatandaşlık, sosyal haklarımızı korumak için sandığa gidelim bugün. Bizim insanımız duyarlıdır. Yaklaşan Kurban Bayramı vesilesiyle çifte vatandaş olan insanlarımız çifte bayram yaşasınlar" dedi. - YALOVA