Yalova'da Bulgaristan genel seçimleri ve Avrupa Parlamentosu seçimleri için sandık kuruldu - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Yalova'da Bulgaristan genel seçimleri ve Avrupa Parlamentosu seçimleri için sandık kuruldu

Yalova'da yaşayan çifte vatandaşlar için Bulgaristan genel seçimleri ve Avrupa Parlamentosu seçimleri için 4 sandık kuruldu. Oy verme işlemi sabah saat 07.00'de başladı ve saat 20.00'ye kadar devam edecek. Yalova Balkan Göçmenleri Derneği Başkanı Lütfi Özgür, vatandaşları oy kullanmaya davet ederek Bulgaristan'daki akrabalarına sahip çıkılmasını ve sosyal hakların korunması için sandığa gidilmesini istedi.

09.06.2024 11:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bulgaristan genel seçimleri ve Avrupa Parlamentosu seçimleri için Yalova'da kurulan 4 sandıkta çifte vatandaşların oy verme işlemleri devam ediyor.

Yalova'da yaşayan 2 binin üzerinde seçmen için Yalova merkez ilçe Gaziosmanpaşa İlkokulu, Çiftlikköy ilçesi Beşyüzevler ve Altınova ilçesi Subaşı beldesinde sandıklar kuruldu. Sabah saat 07.00 itibarıyla başlayan oy verme işlemi saat 20.00'ye kadar sürecek. Seçimde Gaziosmanpaşa İlkokulu'nda kurulan 2 sandık ve Çiftlikköy'de kurulan 1 sandıkta dijital oylama yapılıyor.

Yalova Balkan Göçmenleri Derneği Başkanı Lütfi Özgür, saat 20.00'ye kadar vatandaşları oy kullanmaya davet ederek, "Biz dernek olarak elimizden gelen gayreti göstererek insanlarımız rahatlıkla, yığılma olmadan oylarını kullanabilmeleri için her şeyi hazırladık. Yine çağrım lütfen sandığa gelin. Bulgaristan'daki akrabalarımıza sahip çıkalım. Bulgaristan'daki vatandaşlık, sosyal haklarımızı korumak için sandığa gidelim bugün. Bizim insanımız duyarlıdır. Yaklaşan Kurban Bayramı vesilesiyle çifte vatandaş olan insanlarımız çifte bayram yaşasınlar" dedi. - YALOVA

Kaynak: İHA

Bulgaristan, Yalova, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Yalova'da Bulgaristan genel seçimleri ve Avrupa Parlamentosu seçimleri için sandık kuruldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:43 Sandıktan aşırı sağcılar çıktı, Avrupa borsaları haftaya düşüşle başladı Sandıktan aşırı sağcılar çıktı, Avrupa borsaları haftaya düşüşle başladı
10:14 Ali Koç’un kongredeki ceket hassasiyeti akıllara Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı getirdi Ali Koç'un kongredeki ceket hassasiyeti akıllara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı getirdi
09:41 Avrupa Parlamentosu seçiminden lider çıkan Le Pen: Mültecilerin tamamını evlerine göndereceğiz Avrupa Parlamentosu seçiminden lider çıkan Le Pen: Mültecilerin tamamını evlerine göndereceğiz
09:39 Sarıyer’deki Memduh Paşa Yalısı’nda Film Gibi Soygun Sarıyer'deki Memduh Paşa Yalısı'nda Film Gibi Soygun!
09:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan sigaraya karşı yeni kanun sinyali Gündemde “İngiliz modeli“ var Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sigaraya karşı yeni kanun sinyali! Gündemde "İngiliz modeli" var
11:29 Öldürdüğü babasının cenazesinde gözyaşı döküp taziyeleri kabul etmiş Öldürdüğü babasının cenazesinde gözyaşı döküp taziyeleri kabul etmiş
11:05 Endonezya’da yanardağ patlaması 800 metre yüksekliğe kül püskürttü, bölge halkı panikte Endonezya'da yanardağ patlaması! 800 metre yüksekliğe kül püskürttü, bölge halkı panikte
10:55 Yorumları görmeniz lazım Ali Koç’un yaktığı meşale Acun’a gelince söndü Yorumları görmeniz lazım! Ali Koç'un yaktığı meşale Acun'a gelince söndü
10:53 İrem Derici’den çocuk sorusuna ilginç yanıt: Hiç çocuk hasretim yok Çocuklara katlanamıyorum İrem Derici'den çocuk sorusuna ilginç yanıt: Hiç çocuk hasretim yok! Çocuklara katlanamıyorum
10:43 ’’Merhaba Ezel Bey’’ diyerek hayat hikayesini anlatan Menekşe Teyze, Milyoner’e damga vurdu ''Merhaba Ezel Bey'' diyerek hayat hikayesini anlatan Menekşe Teyze, Milyoner'e damga vurdu
10:32 Yasin Özcan, A Milli Futbol Takımı kadrosuna dahil edildi Yasin Özcan, A Milli Futbol Takımı kadrosuna dahil edildi
10:15 TÜİK nisan ayı işsizlik rakamlarını açıkladı İşsiz sayısı 3 milyon 42 bine düştü TÜİK nisan ayı işsizlik rakamlarını açıkladı! İşsiz sayısı 3 milyon 42 bine düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2024 12:05:45. #1.11#
SON DAKİKA: Yalova'da Bulgaristan genel seçimleri ve Avrupa Parlamentosu seçimleri için sandık kuruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement