Yalova İl Genel Meclisi'nde Hasan Soygüzel yeniden başkan seçildi - Son Dakika
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Politika

Yalova İl Genel Meclisi'nde Hasan Soygüzel yeniden başkan seçildi

Yalova İl Genel Meclisi\'nde Hasan Soygüzel yeniden başkan seçildi

Yalova İl Genel Meclisi'nde gerçekleşen seçimde Hasan Soygüzel, yeniden başkanlığa seçildi. İl Genel Meclisi'nin ilk toplantısında yapılan oylama sonucunda AK Partili Soygüzel, CHP'li rakibi Oktay Atik'i geride bıraktı. Soygüzel, seçim sonrası yaptığı konuşmada, meclisin saygınlığına vurgu yaparak demokratik çalışmaların devam edeceğini belirtti.

08.04.2024 19:51
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Yalova İl Genel Meclisi'nde gerçekleşen seçimde Hasan Soygüzel, yeniden başkanlığa seçildi.

Mahalli idareler yerel seçimlerinin ardından Yalova İl Genel Meclisi, ilk toplantısını gerçekleştirildi. İl Özel İdare Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen birleşimi geçici Başkanvekili İnanç Kaya yönetti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından meclis başkanlığı için seçim yapıldı. AK Parti Grubu'ndan bir önceki dönem İl Genel Meclis Başkanı olan Hasan Soygüzel'in ismi adaylık için önerildi. CHP Grubu'ndan ise Oktay Atik aday gösterildi. Yapılan kapalı oylama sonucunda AK Partili Hasan Soygüzel 12, CHP'li Oktay Atik ise 8 oy aldı. Oylama sonucu yeniden İl Genel Meclisi Başkanlığı'na seçilen Hasan Soygüzel, burada yaptığı konuşmada, "İl Genel Meclisi, ilimizin bir nevi parlamentosu niteliğinde, son derece saygınlığı yüksek bir meclis. Tıpkı bu oylamada gerçekleştirdiğimiz gibi bundan sonraki süreçte de demokratik olgunluk içerisinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi. - YALOVA

Kaynak: İHA

AK Parti, Yalova, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Yalova İl Genel Meclisi'nde Hasan Soygüzel yeniden başkan seçildi - Son Dakika

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