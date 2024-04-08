Yalova İl Genel Meclisi\'nde Hasan Soygüzel yeniden başkan seçildi

Yalova İl Genel Meclisi'nde gerçekleşen seçimde Hasan Soygüzel, yeniden başkanlığa seçildi.
Mahalli idareler yerel seçimlerinin ardından Yalova İl Genel Meclisi, ilk toplantısını gerçekleştirildi. İl Özel İdare Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen birleşimi geçici Başkanvekili İnanç Kaya yönetti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından meclis başkanlığı için seçim yapıldı. AK Parti Grubu'ndan bir önceki dönem İl Genel Meclis Başkanı olan Hasan Soygüzel'in ismi adaylık için önerildi. CHP Grubu'ndan ise Oktay Atik aday gösterildi. Yapılan kapalı oylama sonucunda AK Partili Hasan Soygüzel 12, CHP'li Oktay Atik ise 8 oy aldı. Oylama sonucu yeniden İl Genel Meclisi Başkanlığı'na seçilen Hasan Soygüzel, burada yaptığı konuşmada, "İl Genel Meclisi, ilimizin bir nevi parlamentosu niteliğinde, son derece saygınlığı yüksek bir meclis. Tıpkı bu oylamada gerçekleştirdiğimiz gibi bundan sonraki süreçte de demokratik olgunluk içerisinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi. - YALOVA
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Efeler Belediyesi'nde yeni dönemin ilk meclis toplantısında Başkan Anıl Yetişkin, belediyenin mevcut borç miktarını açıkladı. Belediyenin vadesi geçmiş borcu 458 milyon 540 bin TL olarak belirlendi.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin Refah kentine düzenlemeyi planladığı askeri harekat hakkında yaptığı açıklamada, 'Bu gerçekleşecek, bir tarih var' dedi. Netanyahu, İsrail ordusunun kente gireceği tarihin belli olduğunu duyurdu.
Hatay Emniyet Müdürlüğü tarafından İskenderun ilçesinde gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında 2 bin 445 kişi sorgulandı. Yapılan kontroller sonucunda, 8 aranan şahıs yakalanırken, 2 şahıs tutuklanma kararıyla cezaevine gönderildi. Ayrıca, 19 kişiye yoklama kaçağı oldukları gerekçesiyle tebligat yapıldı ve 3 motosiklet trafikten men edildi. Denetimler sırasında yapılan aramalarda; 1 tabanca, 2 şarjör, 2 tüfek, 1 motosiklet, 75 gram kannabinoid, 4 gram esrar, 63 adet captagon hap ve 1 gram metamfetamin ele geçirildi.
AK Parti'den Bayburt Belediye Başkanı seçilen Mete Memiş, devir teslim töreninin ardından görevine başladı. Mazbatasını dün alan Memiş, Bayburt Belediyesinde düzenlenen programın ardından Hükmü Pekmezci'den görevi devraldı. Memiş, görev süresince yaptığı hizmetler dolayısıyla Pekmezci'ye teşekkür etti ve Bayburtlulara hizmet etme yarışı içerisinde olacağını belirtti.
Türk Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail'in Türkiye'nin Gazze'ye havadan yardım ulaştırma talebini reddettiğini açıkladı. Ankara, bu duruma karşı yeni tedbirler alacağını duyurdu. Fidan, yardımın Ürdün makamlarından izin alındıktan sonra İsrail'e iletilmesine rağmen ret cevabı aldıklarını belirtti. İsrail ateşkes ilan edene kadar tedbirlerin devam edeceği mesajını verdi. ABD, Mart ayı başında ilk kez Gazze'ye havadan yardım bırakmıştı. Almanya ve Fransa da Gazze'ye yardım ulaştıran ülkeler arasında yer alıyor.
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