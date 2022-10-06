Yalova politika haberleri | Yalova'da İYİ Parti'den istifa eden 4 kişi daha MHP'ye katıldı - Son Dakika
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Yalova politika haberleri | Yalova'da İYİ Parti'den istifa eden 4 kişi daha MHP'ye katıldı

06.10.2022 19:24
Yalova politika haberleri | Yalova'da İYİ Parti'den istifa eden 4 kişi daha MHP'ye katıldı

Yalova haber... İYİ Parti Yalova İl Teşkilatı'ndan istifa ederek MHP'ye katılan 4 kişiye düzenlenen törenle rozetleri takıldı.

İYİ Parti Yalova İl Teşkilatı'ndan istifa ederek MHP'ye katılan 4 kişiye düzenlenen törenle rozetleri takıldı.

Geçtiğimiz hafta İYİ Parti Yalova İl Teşkilatı'ndan 5 kişi istifa ederek MHP saflarına katılmıştı. Bu kez 4 kişi daha istifa sonrası MHP'ye katılım sağladı. MHP'ye katılan Elif Soyöz, Kadir Özen, Murat Karagül ve Doğan Akçal'a rozetlerini MHP İl Başkanı Namık Öz ve Merkez İlçe Başkanı Aydın Altun taktı. MHP'ye son 2 haftada İYİ Parti'nde istifa ederek katılan kişi sayısı 9'a ulaştı.

Konuyla ilgili MHP İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İP'ten istifa ederek MHP'ye katılanlar İP'te milliyetçilik söylemleri ile yola çıkıldığını ancak bunun içinin boş olduğu, parti içinde milliyetçilerin dışlandığı, parti yönetiminde milli konularda ve Türk milletinin değerlerine olan yaklaşımın yanında, terör örgütü ve ele başları ile olan ilişkileri ve bunlara olan hayranlıklarından rahatsız olduklarını ifade ederek istifa ettikleri belirten kadın kollarından Elif Soyöz ile Muhammed Kadir Özden, sanayi esnafından Murat Karagül ve Doğan Akçal MHP saflarına geçmiştir" denildi. - YALOVA

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Yalova politika haberleri | Yalova'da İYİ Parti'den istifa eden 4 kişi daha MHP'ye katıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yalova politika haberleri | Yalova'da İYİ Parti'den istifa eden 4 kişi daha MHP'ye katıldı - Son Dakika
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