Yapay Zeka İçerikleri Suç Sayılacak - Son Dakika
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Politika

Yapay Zeka İçerikleri Suç Sayılacak

09.07.2025 13:54
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca sosyal medya platformu X'in yapay zeka uygulaması "Grok" programıyla ilgili başlatılan soruşturmaya ilişkin "Eğer bir yapay zeka paylaşımını bulunduran, barındıran bir yer sağlayıcı varsa, X platformu, YouTube ve diğer platformlar...

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca sosyal medya platformu X'in yapay zeka uygulaması "Grok" programıyla ilgili başlatılan soruşturmaya ilişkin "Eğer bir yapay zeka paylaşımını bulunduran, barındıran bir yer sağlayıcı varsa, X platformu, YouTube ve diğer platformlar var, bunlar bu içeriği barındırıyorsa, bunun yapay zekadan geldiği şeklinde kanuni muafiyet söz konusu olmaz." dedi.

Tunç, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Sosyal medya platformu X'in yapay zeka uygulaması "Grok" programının birçok kullanıcıya verdiği, suç teşkil eden hakaret içerikli cevaplarla ilgili soruşturma başlatıldığı hatırlatılan Tunç, son zamanlarda yapay zeka kaynaklı internet ortamında kişilik haklarını ihlal eden ve suç teşkil eden birtakım paylaşımlar yapılmaya başlandığını söyledi.

İnternette suç işlenmesinin önlenmesine yönelik düzenlemeye işaret eden Tunç, Türk Ceza Kanunu'na göre, suç teşkil eden bir fiilin yapay zeka kullanılarak işlenmesi halinde de suç teşkil ettiğini vurguladı.

Yapay zekanın, gerçek bir kişilik olmadığına işaret eden Tunç, "Eğer bir yapay zeka paylaşımını bulunduran, barındıran bir yer sağlayıcı varsa, ki internette biliyorsunuz X platformu var, YouTube var, diğer platformlar var, bunlar bu içeriği barındırıyorsa, bunun yapay zekadan geldiği şeklinde kanuni muafiyeti söz konusu olmaz. Dolayısıyla içerik sağlayıcılarının ve yer sağlayıcılarının bu konuda sorumluluğu vardır. Erişimin engellenmesi ile ilgili prosedürler işletilir. Bu kapsamda da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı böyle bir prosedürü işletmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Tunç, yapay zeka ile ilgili özel hükümler ihtiva eden bir mevzuat düzenlemesine ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

"Büyük bir hassasiyet gösteriliyor"

Terörsüz Türkiye hedefine yönelik soru üzerine Tunç, sürecin titizlikle ve hassasiyetle yürütüldüğünü belirti. Tunç, "Burada milletimizi rahatsız edecek, rencide edecek, şehit ailelerimizi ve gazilerimizi üzecek herhangi bir tablonun oluşmaması bakımından da büyük bir hassasiyet gösteriliyor." diye konuştu.

Adalet Bakanı Tunç, DEM Parti heyetiyle dün yapılması beklenen görüşmenin, şehit cenazesi programı nedeniyle ertelendiğini ifade ederek, görüşmenin gelecek hafta gerçekleşmesinin planlandığını bildirdi.

"Beylikdüzü Belediye Başkanı'nın sağlık raporu değerlendirilecek mi?" sorusu üzerine Tunç, "Öncelikle tam teşekküllü hastane raporu ve bu hastane raporunun adli tıp tarafından onaylanması gibi süreçler söz konusu. Bu süreçlerin takip edilmesi lazım. Eğer raporlarla ilgili herhangi bir itiraz süreci söz konusu olursa bu itiraz mekanizmaları da açık ve yeniden değerlendirme imkanları da olabilir." ifadesini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bazı belediyelere yönelik soruşturmalar kapsamındaki duruşmaların canlı yayımlanmasına ilişkin açıklaması hatırlatılan Tunç, "Eğer bu konuda bir görüş birliği olursa ve mevzuat değişikliği sağlanabilirse, Meclisin takdirindedir bu. Canlı yayımlama ile ilgili olarak Ceza Muhakemesi Kanunumuzun 183'üncü maddesinde bir değişiklik söz konusu olabilirse bu mümkün olabilir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Yapay Zeka İçerikleri Suç Sayılacak - Son Dakika

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