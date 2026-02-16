Yapıcıoğlu: Emekli Maaşları Asgari Ücretin Üstünde Olmalı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Yapıcıoğlu: Emekli Maaşları Asgari Ücretin Üstünde Olmalı

16.02.2026 15:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, emekli maaşlarının asgari ücreti geçmesi gerektiğini vurguladı.

1) HÜDA PAR GENEL BAŞKANI YAPICIOĞLU: HİÇBİR EMEKLİ MAAŞI ASGARİ ÜCRETİN ALTINDA OLMAMALI

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, "Hiçbir emekli maaşı asgari ücretin altında olmamalı; asgari ücret de açlık sınırının altında kalmamalıdır. Bu konuda kanun teklifimizi Meclis Başkanlığı'na sunduk ve çağrımızı yineliyoruz" dedi.

Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Samsun'a gelen HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, partisinin il başkanlığında basın toplantısı düzenledi. Emekli maaşının en az asgari ücret seviyesinde olması gerektiğini söyleyen Zekeriya Yapıcıoğlu, "Açlık sınırı 30 bin liranın üzerine çıkmışken en düşük emekli maaşı 20 bin lira seviyesindedir. Ev sahibi olanlar, bir ölçüde idare edebilse de kira ödemek zorunda kalan emekliler ciddi geçim sıkıntısı yaşamaktadır. Prim gün sayısına göre maaşlarda yeni bir düzenleme yapılacağı ifade edilmektedir; bu adım acilen atılmalıdır. Hiçbir emekli maaşı asgari ücretin altında olmamalı; asgari ücret de açlık sınırının altında kalmamalıdır. Bu konuda kanun teklifimizi Meclis Başkanlığı'na sunduk ve çağrımızı yineliyoruz" diye konuştu.

'ÜZERİMİZE DÜŞEN NE VARSA YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Türkiye'deki boşanma oranlarına da değinen Yapıcıoğlu, "Aile konusunda Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri boşanma oranlarının arttığını, evlilik yaşının yükseldiğini ve birçok evliliğin beşinci yılı doldurmadan sona erdiğini göstermektedir. Ailelerin parçalanması, en büyük zararı çocuklara vermektedir. Bununla birlikte boşanmaların büyük kısmı henüz çocuk sahibi olmayan çiftler arasında gerçekleşmekte, çocuklu ailelerde oran daha düşük seyretmektedir. Çocuk, eşler arasındaki bağı güçlendiren önemli bir unsurdur. Aile ayakta kalmazsa toplum da zayıflar; yerine ikame edilebilecek başka bir kurum yoktur. Bu nedenle aileyi güçlendiren politikalar hayati önemdedir. HÜDA PAR olarak, terörsüz bir Türkiye hedefinin gerçekleşmesi, şiddet ortamının tamamen sona ermesi ve iç barışın sağlam şekilde tesis edilmesi için üzerimize düşen ne varsa yapmaya devam edeceğiz. Kardeşlik hukukunun güçlenmesi için şimdiye kadar nasıl çaba gösterdiysek, bundan sonra da aynı kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.

'GAZZE'DE ÖLÜMLER DEVAM ETMEKTE'

Yapıcıoğlu ayrıca İsrail'in saldırılarına ilişkin, "Gazze'de iki yılı aşan süreçte yüz binlere yaklaşan can kaybı yaşanmış, büyük bir insanlık dramı ortaya çıkmıştır. 9 Ekim'de Mısır'ın Şarm eş-Şeyh kentinde sözde ateşkes planı devreye alınmış ancak bugüne kadar 1500'den fazla ihlal gerçekleşmiştir. Günlük 600 yardım kamyonu girmesi gerekirken bunun çok altında yardım ulaşabilmektedir. Barınma sorunu sürmekte, soğuk, açlık ve tıbbi yetersizlik nedeniyle ölümler devam etmektedir" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Asgari Ücret, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Politika Yapıcıoğlu: Emekli Maaşları Asgari Ücretin Üstünde Olmalı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İzlemek dahi titremeye yetti Dondurucu soğuğa böyle meydan okudu İzlemek dahi titremeye yetti! Dondurucu soğuğa böyle meydan okudu
Mustafa Destici: En düşük emekli maaşı 40 bin TL olmalı Mustafa Destici: En düşük emekli maaşı 40 bin TL olmalı
Fenerbahçe, Galatasaray’a set vermedi 8 maçlık seri sona erdi Fenerbahçe, Galatasaray'a set vermedi! 8 maçlık seri sona erdi
Jandarmayla ilgili skandal iddiası yalan çıktı İşte genç kadının asıl niyeti Jandarmayla ilgili skandal iddiası yalan çıktı! İşte genç kadının asıl niyeti
12 puan farkla liderler Seyircisiz maçta dev ekran kuruldu, tam 7 gol attılar 12 puan farkla liderler! Seyircisiz maçta dev ekran kuruldu, tam 7 gol attılar
Antalya-Konya yolunu su bastı Antalya-Konya yolunu su bastı

15:30
Fener taraftarının sevgilisi Asensio’ya sürpriz teklif
Fener taraftarının sevgilisi Asensio'ya sürpriz teklif
15:17
Zonguldak’ta maden ocağında göçük: 4 işçi mahsur kaldı
Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 4 işçi mahsur kaldı
14:59
Ne altın ne gümüş İşte İslam Memiş’in 2026 için şampiyonluk adayı
Ne altın ne gümüş! İşte İslam Memiş'in 2026 için şampiyonluk adayı
14:35
Adalet Bakanı Gürlek, Erdoğan’ın kendisine verdiği ilk talimatı açıkladı
Adalet Bakanı Gürlek, Erdoğan'ın kendisine verdiği ilk talimatı açıkladı
14:25
Osimhen’i duyurdular: Yaz transfer döneminin rüyası
Osimhen'i duyurdular: Yaz transfer döneminin rüyası
14:17
Feti Yıldız’dan “Umut hakkı“ açıklaması: Ortak raporda içerik olarak mutlaka olacak
Feti Yıldız'dan "Umut hakkı" açıklaması: Ortak raporda içerik olarak mutlaka olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2026 16:02:19. #7.11#
SON DAKİKA: Yapıcıoğlu: Emekli Maaşları Asgari Ücretin Üstünde Olmalı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.