Yapıcıoğlu'ndan CHP Açıklaması

28.05.2026 19:08
HÜDA PAR lideri Yapıcıoğlu, CHP'deki tartışmaların kendi meselesi olduğunu belirtti.

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, CHP'de yaşananların CHP'nin kendi iç meselesi olduğunu belirterek, "CHP'nin tarihine bakıldığında bu tür tartışmalar ilk defa yaşanmıyor. Kurultayın usulüne uygun yapılmadığını iddia edenler de, dava açanlar da CHP'lidir. Devam eden bir yargı süreci vardır" dedi.

HÜDA PAR Batman İl Teşkilatının düzenlediği Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlediği program; HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Milletvekili Serkan Ramanlı, İl Başkanı Davut Şahin yanı sıra parti yöneticileri ile çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleştirildi.

Batman'daki parti binasında gerçekleştirilen programda vatandaşlarla tek tek bayramlaşan Yapıcıoğlu, bayramların toplumsal birlik açısından önemine vurgu yaptı. Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Yapıcıoğlu, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin, "Türkiye'nin onlarca yıldır uğraştığı bir şiddet sorunu var ve mutlaka bu sorunun çözülmesi gerekiyor. Silah bir hak arama yöntemi değildir, olamaz. Herkes bunun sona ermesi gerektiği konusunda hemfikirdir. Çözüm yöntemleri konusunda farklı görüşler olabilir ama sonuç itibariyle aklıselimin galip geleceğine inanıyoruz" diye konuştu.

Gazze'de yaşanan saldırılara da değinen Yapıcıoğlu, "Bölgedeki en önemli sorunlardan biri siyonist yayılmacılıktır. Artık bazı şeyleri gizleme ihtiyacı bile hissetmiyorlar. Müslümanların kendi aralarında birlik oluşturmaları artık bir zorunluluktur. Farklı inançlara mensup insanların da huzur ve güven içerisinde yaşayabileceği bir ortam inşa edilmelidir" ifadelerini kullandı.

CHP'deki kurultay tartışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yapıcıoğlu, yaşanan sürecin CHP'nin kendi iç meselesi olduğunu söyledi. "CHP'nin tarihine bakıldığında bu tür tartışmalar ilk defa yaşanmıyor. Kurultayın usulüne uygun yapılmadığını iddia edenler de, dava açanlar da CHP'lidir. Devam eden bir yargı süreci vardır" diyen Yapıcıoğlu, siyasetin toplumun sorunlarına odaklanması gerektiğini belirtti. - BATMAN

Kaynak: İHA

