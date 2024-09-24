Yargı Reformu Strateji Belgesi Yakında Tanıtılacak

Politika

ADALET Bakanı Yılmaz Tunç , " Yargı Reformu Strateji Belgesi'ni son aşamaya getirdik. İnşallah önümüzdeki birkaç hafta sonra Sayın Cumhurbaşkanımız kamuoyuyla paylaşacak. Özellikle yapanın yanına kar kaldığı algısını ortadan kaldıracak düzenlemeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Konya'nın Akşehir ilçesinde Akşehir Adalet Sarayı Temel Atma Töreni'ne katıldı. Burada konuşan Bakan Tunç, "Özellikle yeni Yargı Reformu Strateji Belgesi hazırlanırken 1 yıllık bir çalışma gerçekleştirdik. Bu çalışmanın içerisinde hakim ve savcılarımız, kalem personelimiz, avukatlarımız, tüm uygulayıcılarımızdan, ilk derecesiyle istinafıyla, temyiziyle, yüksek mahkemeleriyle her birinden uygulamayla ilgili mevzuatla ilgili görüşler aldık. Adalet sistemimizin hem nitelik hem nicelik anlamında daha güvenilir hale getirilebilmesi, öngörülebilir bir adalet sisteminin daha da tahkim edilebilmesiyle ilgili olarak görüşleri aldık. 1 yıllık bir çalışmanın sonunda vatandaşlarımızdan da gelen görüşler, yine bu alanda çalışan sivil toplum kuruluşlarımızdan gelen görüşler, siyasi partilerimizden, barolarımızdan ve hukuk fakültelerimizden, üniversitelerimizden, akademisyenlerimizden aldığımız görüşler doğrultusunda kapsamlı bir Yargı Reformu Strateji Belgesi'ni son aşamaya getirdik. İnşallah önümüzdeki birkaç hafta sonra Sayın Cumhurbaşkanımız kamuoyuyla paylaşacak. Burada özellikle şunu ifade etmek istiyoruz. Toplumda adalet duygusunu daha da güçlendirecek çalışmalara hız vereceğimizi söylüyoruz. Bunun somut hangi adımlardan ibaret olacağını, mevzuatımızda gerek ceza hukuku alanında gerek özel hukuk alanında vatandaşlarımızın yargıya güvenini daha da yukarılara çıkaracak önemli somut hedefleri ortaya koyacak çalışmalarımızı, hedeflerimizi milletimizle paylaşacağız" diye konuştu.

'SUÇ ŞEBEKELERİYLE MÜCADELEDEN HİÇBİR ZAMAN TAVİZ VERMEYECEĞİZ'

Bakan Tunç, şöyle devam etti: "Özellikle yapanın yanına kar kaldığı algısını ortadan kaldıracak düzenlemeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz. Mevlana'nın diyarındayız. Hazreti Mevlana adaleti tarfi ederken ne diyor; adalet, her şeyi yerli yerine koymaktır. 'Adalet, hak edene, hak ettiğini vermektir, cezaysa ceza, özel hukuktaysa kendi hakkına bir an önce kavuşması noktasındaki çalışmaları yapmaktır' diyor. Dolayısıyla yapanın yanına kar kaldığı bir algı vatandaşlarımızda olmaması lazım. Bu konuda 22 yıldan bu yana çok önemli mesafeler aldık ve bundan sonra da almaya devam edeceğiz. Kamu vicdanında rahatsızlık oluşturan olumsuz durumların önüne geçecek somut adımları atmaya devam edeceğiz. Yine adaletin gecikmeksizin tecellisini sağlayacak özellikle uygulayıcılardan aldığımız, avukatlardan, hakim savcılardan aldığımız görüşler doğrultusunda mevzuatımızda da bazı değişiklikler, yeni ihtiyaçlar var. Bunları inşallah yasama organımıza, taslaklar halinde sunacağız ve bu hedeflerimizi bir bir hayata getireceğiz. Milletimizin huzur ve güvenliğini tehdit eden suç şebekeleriyle mücadeleden hiçbir zaman taviz vermeyeceğiz. Bu mücadeleyi güçlendiren, milletimizin huzur ve güvenliğine kasteden suç şebekelerini ortadan birer birer kaldırmak için de ne gerekiyorsa yapacağız. Gerekli değişiklikleri yaparak, özellikle toplum vicdanını rahatsız eden uygulamaları ortadan kaldırmanın gayreti içerisinde olacağız. Tabii bu uygulamaları gerçekleştirecek olan insan unsuru, hakim ve savcılarımız ve adalet personelini güçlendirmenin de gayreti içerisindeyiz."