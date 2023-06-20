Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Ulusal Demokratik Cezayir Cumhuriyeti Yüksek Yargı Okulu Müdürü ve Heyetini Kabul Etti

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Türkiye Adalet Akademisi'nin davetlisi olarak 18-22 Haziran tarihlerinde ülkemize resmi ziyarette bulunan Ulusal Demokratik Cezayir Cumhuriyeti Yüksek Yargı Okulu Müdürü Abdelkrim Djadi ve beraberindeki heyeti kabul etti.

İLİŞKİLERİN GÜNDEN GÜNE GÜÇLENDİĞİ İFADE EDİLDİ

Gerçekleştirilen ziyarette Akarca; iki ülke arasında ticari, kültürel ve siyasi alanda çok yönlü ve samimi ilişkilerin olduğunu, bu ilişkilerin günden güne güçlendiğini ifade etti.

GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİNDE BULUNULDU

Başkanlar Kurulu Salonu'nda gerçekleştirilen kabulde; Yargıtayın tanıtımı, işleyişi ve yapısı hakkında bilgilendirme yapıldı. Hukuk alanındaki iş birliğinin güçlendirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulunulan kabulde, Yargıtay Genel Sekreteri Fevzi Yıldırım ve Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir de yer aldı.