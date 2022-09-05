Yargıtay Başkanı Akarca, hakim ve Cumhuriyet savcısı adaylarına yönelik düzenlenen seminere katıldı - Son Dakika
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Yargıtay Başkanı Akarca, hakim ve Cumhuriyet savcısı adaylarına yönelik düzenlenen seminere katıldı

05.09.2022 14:23
Yargıtay Başkanı Akarca, hakim ve Cumhuriyet savcısı adaylarına yönelik düzenlenen seminere katıldı

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Yargıtay'da görevlendirilen '25. Dönem Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcısı' adaylarına yönelik düzenlenen bilgilendirme seminerine katıldı.

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Yargıtay'da görevlendirilen '25. Dönem Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcısı' adaylarına yönelik düzenlenen bilgilendirme seminerine katıldı.

Yargıtay Başkanı Akarca, 5 Eylül ile 5 Kasım tarihleri arasında mesleki bilgi ve kapasitelerinin artırılması amacıyla Yargıtay Başkanlığında görevlendirilen hakim ve Cumhuriyet savcısı adaylarına yönelik Yargıtay Başkanlığı Eğitim Salonu'nda düzenlenen bilgilendirme seminerine katıldı.

Yargıtay'ın tarihçesi, yönetimi, işleyişi, misyonu ve vizyonu konularında bilgilendirme yapılan seminere, Yargıtay Genel Sekreteri Fevzi Yıldırım da katıldı. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Cumhuriyet Savcısı, Yargıtay, Hakim, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Yargıtay Başkanı Akarca, hakim ve Cumhuriyet savcısı adaylarına yönelik düzenlenen seminere katıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yargıtay Başkanı Akarca, hakim ve Cumhuriyet savcısı adaylarına yönelik düzenlenen seminere katıldı - Son Dakika
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