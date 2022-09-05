Yargıtay Başkanı Akarca, hakim ve Cumhuriyet savcısı adaylarına yönelik düzenlenen seminere katıldı

Yargıtay'ın tarihçesi, yönetimi, işleyişi, misyonu ve vizyonu konularında bilgilendirme yapılan seminere, Yargıtay Genel Sekreteri Fevzi Yıldırım da katıldı. - ANKARA

Yargıtay Başkanı Akarca, 5 Eylül ile 5 Kasım tarihleri arasında mesleki bilgi ve kapasitelerinin artırılması amacıyla Yargıtay Başkanlığında görevlendirilen hakim ve Cumhuriyet savcısı adaylarına yönelik Yargıtay Başkanlığı Eğitim Salonu'nda düzenlenen bilgilendirme seminerine katıldı.

Kaynak: İHA

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