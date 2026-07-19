Yaşar Güler KKTC\'de Tufan Erhürman ile Görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Mutlu Barış Harekatı'nın 52'nci yıl dönümü törenlerine katılmak üzere geldiği Lefkoşa'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile görüştü.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Mutlu Barış Harekatı'nın 52'nci yıl dönümü törenlerine katılmak üzere geldiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) temaslarına başladı. Bakan güler başkent Lefkoşa'da KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile bir araya geldi.

Görüşmeye Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Kuvvet Komutanları ve Bakan Yardımcısı Salih Ayhan da katıldı. - LEFKOŞA