Yaşar Güler ve Lloyd Austin Suriye\'deki Gelişmeleri Görüştü

Politika

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin ile Suriye'deki son gelişmeleri görüştü.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin, bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Suriye'deki son gelişmeler başta olmak üzere ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.