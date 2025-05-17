Yavuz Bingöl\'den duygusal Sırrı Süreyya Önder mesajı

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, 15 Nisan gecesi geçirdiği rahatsızlık sonucu aort damarının yırtılması nedeniyle acil olarak ameliyata alındı. Hastanede 18 gün boyunca yoğun bakımda tedavi gören Önder, ne yazık ki 62 yaşında yaşamını yitirdi. Önder'in vefatı, hem siyaset hem sanat dünyasında derin bir üzüntüye yol açtı. Kendine özgü üslubu, toplumsal meselelere duyarlılığı ve dostluklarıyla tanınan Önder, geride iz bırakan bir yaşam öyküsü bıraktı.

Yakın dostlarından sanatçı Yavuz Bingöl, 3 Mayıs'ta kaybettiği Önder için duygularını sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla dile getirdi, "Can dostum, yokluğun, eksikliğin hep hissedilecek. Yerin dolmayacak. Acın hafiflemeyecek. Daima özlenecek, hatırlanacak. Yüzümüzdeki tebessüm olmaya devam edeceksin. Rahat uyu, barış geldi yurduna baboş" mesajını yayımladı.