NATO zirvesi Türkiye'nin küresel çıkışının işareti - Son Dakika
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NATO zirvesi Türkiye'nin küresel çıkışının işareti

10.07.2026 18:42
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"NATO zirvesi Türkiye'nin küresel dünya sahnesine çıkmasının işareti oldu"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, "NATO zirvesi Türkiye'nin küresel dünya sahnesine çıkmasının işareti oldu." dedi.

Yayman, partisinin Kilis İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Kilis'in serhat şehir olduğunu ve her türlü hizmeti hak ettiğini söyledi.

AK Parti iktidarları döneminde Kilis'in çok önemli kazanımlar elde ettiğini belirten Yayman, şöyle konuştu:

"Amanos Tüneli'yle tam 90 kilometre sahil yoluna kısaltacağız ve inşallah Kilis'e liman getireceğiz ve Kilis'e denizi getireceğiz. Kilis'in hak ettiği yere gelmesi için çok değerli teşkilatımızla gece gündüz çalışacağız. Türkiye Yüzyılı'nda Kilis'imizin de hak ettiği yeri alması için daha fazla gayret sarf edeceğiz."

Yayman, NATO zirvesinin Türkiye'de yapılmasının çok önemli olduğunun altını çizerek, şöyle devam etti:

"NATO zirvesi Türkiye'nin küresel dünya sahnesine çıkmasının işareti oldu. NATO zirvesi Türkiye Yüzyılı'nın başlangıcının sahnesi oldu. (CHP'yi kastederek) Dolayısıyla siz ne derseniz deyin biz sizin sözünüzden medet ummuyoruz. Biz sizin zaten tarihin yanlış tarafında durduğunuzu biliyoruz. Sizden umudumuzu kesmişiz zaten. Milletin de sizden umudu kesilmiş. Cumhurbaşkanı'mız hep söylüyor ya '25 yılda çok büyük hizmetler yaptık' ama maalesef ki yerli ve milli muhalefet oluşmadı. İşte bugün görüyorsunuz. Şikayet eden CHP'li, şikayet edilen CHP'li, 'parayı verdim' diyen CHP'li, 'parayı aldım' diyen CHP'li, itirafçı olan CHP'li, mahkemeye başvuran CHP'li. Bu sizin kendi iç işiniz. Cumhuriyet Halk Partisi içindeki koltuk savaşlarının hiçbir yerinde AK Parti ve Cumhur İttifakı yoktur."

Yayman, AK Parti teşkilatı olarak çok çalışacaklarını ve bir dönem daha Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı başkan yapacaklarını belirtti.

Toplantıda, AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal ve AK Parti Kilis İl Başkanı Serhan Diyarbakırlı da birer konuşma yaptı.

Program AK Parti'ye katılanlara rozet takılmasıyla sona erdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika NATO zirvesi Türkiye'nin küresel çıkışının işareti - Son Dakika

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