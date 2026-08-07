Yazıcı: Çocuklar milli değerlerle donanmalı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "Çocuklarımız tatillerinde de zamanlarını değerlendirmek suretiyle milli manevi değerlerin öğretildiği mekanlarda eğitim ve donanımlarını pekiştirmelidir." dedi.

Yazıcı, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Diyanet İşleri Başkanlığının yaz okullarına katılan öğrencilere yönelik Kamil Ocak Spor Salonu önünde düzenlenen bisiklet dağıtım törenine katıldı.

Burada konuşan Yazıcı, gençleri "ülkenin geleceği" olarak nitelendirdi.

Milleti millet yapan ve güçlendiren değerlerin önemine işaret eden Yazıcı, "Bu toprakların en önemli simgelerinden bir tanesi eğitim kurumlarıdır. Çocuklarımız tatillerinde de zamanlarını değerlendirmek suretiyle milli manevi değerlerin öğretildiği mekanlarda eğitim ve donanımlarını pekiştirmelidir." diye konuştu.

Diyanet İşleri Başkanlığının yaz aylarında camilerde ve tesislerinde düzenlediği eğitimlerin gençler için önemine değinen Yazıcı, şunları kaydetti:

"Çocuklarımızın Rablerini, dinlerini, geçmişlerini öğrenecekleri imkanlara kavuşmaları bizim zenginliğimizin, görünmeyen manevi gücümüzün temellerinden birisidir. Bu anlamda katkı ve emek veren, çocuklarımızın bisikletleriyle sevindirilmesini sağlayan Fatma Şahin'e teşekkür ediyorum. Birliğimiz, bütünlüğümüz, değerlerimiz, irfan ve vicdanımızın asırlardır müessesesi olan topraklarımızda, birlikte secde etmek, birlikte yalvarmak, yakarmak, acılarımızı ve sevgilerimizi paylaşmak son derece önemlidir. Bu mekanlar ruhumuzu diriltiyor."

Vali Kemal Çeber ise gençlerin kendilerinden bir talebi olduğunda kırmadıklarını ve devletin bütün imkanlarını seferber ettiklerini söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise "Bu bisikletler, çocuklarımızı mutluluğa, sağlığa ve medeniyet kodlarını öğrenmeye, merhamete, şefkate götürsün." dedi.

Konuşmaların ardından kurslarda eğitim gören çocuklara, bisikletleri teslim edildi.