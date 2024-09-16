Yedisu Belediye Başkanı Sedat Uçar İYİ Parti\'den İstifa Etti

Politika

Bingöl'ün Yedisu ilçesinin Belediye Başkanı Sedat Uçar, İYİ Parti'den istifa ettiğini açıkladı.

Yerel seçimlerde Yedisu ilçesinde İYİ Parti'den aday olan Sedat Uçar, yarışı kazanarak belediye başkanı olmuştu. Partisinden istifa etiğini duyuran Uçar, bağımsız olarak başkanlık görevine devam edeceğini bildirdi.

Yedisu Belediye Başkanı Sedat Uçar yaptığı basın açıklamasında, "Yedisu ilçe halkımızın teveccühü ile 31 Mart 2024 seçimlerinde başlattığımız adaylık süreci başarı ve zafer ile sonuçlanmıştır. Daha önce ilçemizde varlık gösteremeyen seçilmiş olduğum parti açısından da bu sonuç büyük bir başarı olarak görülmeliydi. Ancak seçildiğim tarihten bu güne kadar Bingöl İl Başkanı Hasan Kızılboğa ve Bingöl il teşkilatı dışında İYİ Parti'nin herhangi bir biriminde destek görmedim" dedi.

Uçar, açıklamasının devamında, "Büyük bir başarı göstererek göreve başladığım ve devam ettirdiğim süreçte parti üst düzey yetkililerinden ve İYİ Parti milletvekillerinden herhangi bir destek, gerek belediyemiz ve gerekse ilçe halkımız ziyaret edilip sorunlarımız dinlenmedi. İlçe halkımızın bu konudaki talepleri ve bireysel olarak benim gördüğüm lüzüm üzerine İYİ Parti'den istifa ederek Yedisu ilçe halkına daha iyi hizmet vermek amacıyla bağımsız olarak başkanlık görevime devam edeceğim. Almış olduğum bu karar parti genel merkezi ve seçilmiş İYİ Parti milletvekillerimizin olumsuz ve alakasız tavırlarından dolayı kaynaklanmaktadır. Bu karar, ilçe halkımızın ve kanaat önderlerimizin düşünce ve görüşleri alınarak, uzun bir süreçte en ince ayrıntısına kadar sebep sonuçların değerlendirilmesi sonucu alınmıştır. Bu süreçte bize destek veren kadirşinas halkımıza teşekkür eder, bu kararın ilçemize ve ülkemize hayırlı olmasını dilerim" ifadelerine yer verdi. - BİNGÖL