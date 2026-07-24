Yelkenci Sinop\'ta Vatandaşlarla Buluştu

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, çeşitli program ve ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği Sinop'ta vatandaşların talep ve problemlerini dinledi.

Sinop Öğretmenevi bahçesinde gerçekleştirilen buluşmada, Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci'ye Vali Mustafa Özarslan eşlik etti. Vatandaşlarla sohbet eden Yelkenci, talep, öneri ve beklentileri dinledi. Programda eğitim alanında yürütülen çalışmalar ile Sinop'ta devam eden kamu hizmetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu. Kamu yöneticileri ile vatandaşlar arasında karşılıklı görüş alışverişinin yapıldığı buluşmada, vatandaşların ilettiği talep ve öneriler ele alındı.