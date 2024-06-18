Yemen'de ABD ve İngiltere'ye ait bölgelere hava saldırısı - Son Dakika
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Politika

Yemen'de ABD ve İngiltere'ye ait bölgelere hava saldırısı

Yemen'de İran destekli Husiler, ABD ve İngiltere'nin ülkenin batısındaki Hudeyde kentine 10 hava saldırısı düzenlediğini açıkladı. ABD ve İngiltere'nin Uluslararası Hudeyde Havalimanı ve Kamaran Adası'na düzenlediği saldırılar hakkında detaylı bilgi verilmedi. Husilerin eylemleri nedeniyle Kızıldeniz'deki deniz ticareti tehlikeye girmiş ve bir deniz görev gücü oluşturulmuştur.

18.06.2024 02:53
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Yemen'de İran destekli Husiler, ABD ve İngiltere'nin, ülkenin batısındaki Hudeyde kentine 10 hava saldırısı düzenlediğini açıkladı.

Husilere bağlı el-Mesire televizyon kanalının haberinde, ABD ve İngiltere'nin, 6 hava saldırısıyla Uluslararası Hudeyde Havalimanı'nı hedef aldığı ifade edildi.

ABD ve İngiltere'nin, Yemen'in Kızıldeniz'deki Kamaran Adası'na da 4 hava saldırısı düzenlediği belirtilirken, saldırı ve sonuçlarına ilişkin ayrıntılı bilgi verilmedi.

Kızıldeniz'deki durum

Yemen'de İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor, bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırıyor.

Husilerin eylemleri sebebiyle çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

ABD ve İngiltere'nin, Yemen'de kontrollerinde bulunan bölgelere saldırısı üzerine Husiler, bu iki ülkenin tüm gemilerini hedef alacağını duyurdu.

Hudeyde, uzun bir kıyı şeridine sahip olmasının yanı sıra uluslararası bir havaalanı ve 3 hayati limanı da içermesi nedeniyle Yemen'in en önemli eyaletlerinden biri kabul ediliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Yemen'de ABD ve İngiltere'ye ait bölgelere hava saldırısı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yemen'de ABD ve İngiltere'ye ait bölgelere hava saldırısı - Son Dakika
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