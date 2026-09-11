Yemen hükümetinden askeri yetkili, Husilerin Kızıldeniz kıyısını ele geçirdiğini açıkladı - Son Dakika
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Yemen hükümetinden askeri yetkili, Husilerin Kızıldeniz kıyısını ele geçirdiğini açıkladı

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Uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetinden bir askeri yetkili, İran destekli Husilerin ülkenin Kızıldeniz kıyısını tamamen ele geçirdiğini açıkladı. AFP'ye konuşan yetkili, "Batı kıyısında kontrolümüz altında bulunan bütün bölgeler düştü" dedi.

Uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetinden bir askeri yetkili, İran destekli Husilerin ülkenin Kızıldeniz kıyısını tamamen ele geçirdiğini açıklarken, "Batı kıyısında kontrolümüz altında bulunan bütün bölgeler düştü" dedi.

Uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetinden bir askeri yetkili, İran destekli Husilerin bölgedeki son askeri faaliyetlerine ilişkin değerlendirmede bulundu. Fransa merkezli AFP haber ajansına konuşan yetkili, Husilerin ülkenin Kızıldeniz kıyısını tamamen ele geçirdiğini açıkladı. Yetkili, "Batı kıyısında kontrolümüz altında bulunan bütün bölgeler düştü" ifadelerini kullandı.

Söz konusu açıklama, Husi milislerin Kızıldeniz'deki Mayyun (Perim) Adası ile Büyük Haniş ve Küçük Haniş Adaları'nı ele geçirdiklerini açıklamalarının ardından geldi.

Kaynak: İHA

Politika, Yemen, İran, Son Dakika

Son Dakika Politika Yemen hükümetinden askeri yetkili, Husilerin Kızıldeniz kıyısını ele geçirdiğini açıkladı - Son Dakika

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