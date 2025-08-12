Yeni Adalet Komisyonu Başkanı\'ndan İade-i Ziyaret

Gaziantep'in Nizip ilçesi Adalet Komisyonu Başkanlığı görevine atanan Tugay Çatlı, Kaymakam Osman Uğurlu, Emniyet Müdürü Fazıl Demir ve İlçe Jandarma Komutanı Can Sercan Altay'e iade-i ziyaretlerde bulundu.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesince ilan edilen Adli ve İdari Yargı 2025 Yılı Ana Kararnamesi kapsamında, Siirt Ağır Ceza Mahkemesi üyesi iken Nizip Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı'na atanan Tugay Çatlı, kendisine daha önce hayırlı olsun ziyaretlerinde bulunan Kaymakam Osman Uğurlu, İlçe Jandarma Komutanı Can Sercan Altay ve Emniyet Müdürü Fazıl Demir'e iade-i ziyaretlerde bulundu.

"Adli ve idari konular görüşüldü"

İlk olarak Kaymakam Uğurlu'yu ziyaret eden Çatlı, üzerinde kaymakamın adı yazılı Türk Bayrağı hediye etti. Adli ve idari konuların görüşüldüğü ziyaretlerde karşılıklı fikir alışverişlerinde bulunuldu.

"Hayırlı olsun temennilerinde bulundular"

Kaymakam Osman Uğurlu, Emniyet Müdürü Fazıl Demir ve İlçe Jandarma Komutanı Can Sercan Altay'e yeni görevine başlayan Adli Yargı Adalet Komisyonu ve Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Çatlı'ya hayırlı olsun temennilerinde bulundular. Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Çatlı ise nazik ev sahipliği için Kaymakam Osman Uğurlu, İlçe Jandarma Komutanı Can Sercan Altay ve Emniyet Müdürü Fazıl Demir'e teşekkür etti. - GAZİANTEP