Yeni araştırma! Hem muhalefet hem iktidar seçmenleri 2022'den umutsuz! - Son Dakika

Araştırma sonuçlarına göre yeni yıldan umudu olanların oranı sadece yüzde 20,9.

Yeni yılda ekonomik beklentiler yüzde 60,2 ile karamsar yönde olurken, tüketim alışkanlıklarında tasarruf vurgusu öne çıkıyor.

Araştırma kapsamında katılımcılara yöneltilen "Önceki yıl ile kıyasladığınızda genel olarak 2021 yılı sizin için nasıl geçti?" sorusuna katılımcıların yüzde 72,6'sı "kötü" veya "çok kötü" dedi. Buna karşılık "iyi" veya "çok iyi" diyenlerin oranı ise yüzde 10'un altında kaldı.

Türkiye Monitörü araştırmasında öne çıkan bir diğer başlıkta 2022 senesinden beklentilerin karamsar olması oldu. Araştırma sonuçlarına göre, katılımcıların yüzde 62,5'i 2022 senesinin "kötü" veya "çok kötü" geçeceğini belirtti.

Araştırmada katılımcılara yöneltilen "Bu yıl ile kıyasladığınızda 2022'de sizin ekonominiz nasıl geçecektir?" sorusuna yüzde 60,2 "çok kötü" veya "kötü" derken; buna karşılık "iyi" veya "çok iyi" diyenlerin oranı yüzde 16,7 seviyesinde kaldı.

Aynı olacağı yönünde görüş bildirenlerin oranı ise yüzde 23,1 olarak açıklandı.

Siyasi parti bazında araştırma sonuçlarına bakıldığında, Cumhur İttifakı seçmen grubu yine iyimser grup olarak dikkat çekmesine rağmen; karamsar bir beklentiye sahip olanlar daha ağırlıkta.

Araştırmada yöneltilen "Bu yıl ile kıyasladığınızda 2022 yılında alım gücünüz nasıl değişecektir?" sorusuna katılımcıların yüzde 64,6'sı alım güçlerinin "çok düşeceği" veya "düşeceği" yönünde fikir bildirirken; "çok artacağı" veya "artacağı" yönünde kanaat açıklayanların oranı sadece yüzde 11,7 seviyesinde kaldı.

Alım gücüm "aynı kalacak" diyenlerin oranı ise yüzde 23,7 olarak açıklandı.

Araştırma sonuçlarında öne çıkan bir diğer başlık ise, yeni yıla dair umutsuzluk oldu. Katılımcılara yöneltilen "Genel olarak düşündüğünüzde 2022 yılından ne derece umutlusunuz?" sorusuna katılımcıların sadece yüzde 20,9'u "umutlu" veya "çok umutlu" olduğunu belirtirken; aksi yönde fikir bildirenlerin oranı yüzde 53,5 olarak açıklandı.

"Ne umutluyum, ne umutsuzum" diyenlerin oranı ise yüzde 25,6 oldu.

Türkiye Monitörü araştırmasında "Bu yıl ile kıyasladığınızda 2022 yılında alıveriş yapma durumunuz nasıl değişecektir?" sorusuna katılımcıların yüzde 56,4'ü "daha az alışveriş yapıp tasarruf yapacağım" derken; "aynı oranda alışveriş yapacağım" diyenlerin oranı yüzde 37,1 olarak açıklandı.

Katılımcıların yüzde 6,5'i ise "daha fazla alışveriş yapacağım" dedi.