Yeni İcra Modeli ile Dönüşüm - Son Dakika
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Politika

Yeni İcra Modeli ile Dönüşüm

23.07.2025 17:54
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Adalet Bakanı Tunç, icra dairelerini birleştirerek yeni icra modelini tanıttı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Yeni İcra Modeli ile büyük bir dönüşüm başlattık. İlk aşamada dosya sayısı 10 bin ile 100 bin arasında olan mahallerde bulunan birden fazla icra dairesini tek çatı altında birleştirdik" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Dikmen Hakimevi'nde gerçekleştirilen İcra Müdür ve Müdür Yardımcısı Kura Töreni'ne katıldı. Burada konuşan Bakan Tunç, adaletin sadece mahkeme kararıyla tamamlanan bir süreç olmadığını belirterek, "Adalet, verilen kararın, zamanında, etkili ve hakkaniyete uygun biçimde hayata geçirilmesiyle tam anlamını bulur. İşte bu noktada, icra teşkilatımız, icra dairelerimiz devreye girmektedir. İcra daireleri, yargı kararlarını, uygulayıcı bir iradeye dönüştürür. İcrayla hüküm hayat bulur, hak sahibine ulaşır. Bu yönüyle icra daireleri, hukukun soyut ilkelerini somutlaştıran, toplumsal güvenin ve düzenin korunmasında önemli rol üstlenen bir kurumumuzdur. İcra daireleri bu işlevini keyfi değil, hukuk devleti ilkesinin sınırları içinde, yargı denetimine açık, ölçülü ve tarafsız şekilde yerine getirir. İcra dairesi, hak arayanın meşru beklentisine cevap veren bir kamu otoritesi olarak çalışır. Mahkemelerin verdiği kararların hayata geçirilmesinde, alacaklının hakkını zamanında alabilmesinde, borçlunun ise hukuk çerçevesinde korunmasında icra mensuplarının üstlendiği görev son derece önemlidir" dedi.

İcra teşkilatının güçlü, donanımlı ve liyakatli kadrolara sahip olmasının şart olduğuna dikkat çeken Bakan Tunç, şöyle devam etti:

"Sizler bu bağlamda, yargı organlarımızın yükünü hafifleten, adaletin sahadaki temsilcilerisiniz. Vatandaşlarımızın yargıya duyduğu güvenin güçlenmesinde, adil ve hızlı sonuç alma beklentilerinin karşılanmasında sizler önemli bir görev ifa ediyorsunuz. Atandığınız yerlerde; mesleki yetkinliğiniz, yüksek görev ahlakınız ve insan merkezli yaklaşımınızla devletimize, milletimize ve adalet camiamıza değerli katkılar sağlayacağınıza yürekten inanıyorum."

"Adaylarımızdan 195'inin kadın olması son derece kıymetlidir"

Yapılan kurada 300'ü açıktan atama, 100'ü görevde yükselme sınavı ile olmak üzere toplam 400 icra müdürü ve icra müdür yardımcısının görev yerlerinin belirlendiğini söyleyen Tunç, "Açıktan atanan 300 icra müdür ve müdür yardımcısı adayımızdan 292'sinin Hukuk Fakültesi mezunu olması bizler için ayrıca memnuniyet vericidir. Bu önemli veri, icra teşkilatımızın sadece nicelik olarak değil, nitelik olarak da güçlendiğini gösteriyor. Ayrıca adaylarımızdan 195'inin kadın olması kadınların kamu hizmetlerinde üstlendiği rolün ve temsil gücünün artması bakımından da son derece kıymetlidir. Hukuk Devletinin bir gereği olan adil, şeffaf ve güven veren bir icra sisteminin tesisi açısından çok değerli buluyoruz" şeklinde konuştu.

"Dosya sayısı 10 bin ile 100 bin arasında olan birden fazla icra dairesini tek çatı altında birleştirdik"

İcra sisteminin kalitesini daha da artırmak amacıyla dijital icra uygulamalarından, elektronik satış sistemlerine kadar birçok düzenlemeyi hayata geçirdiklerini belirten Tunç, "Bu kapsamda, Yeni İcra Modeli ile büyük bir dönüşüm başlattık. İlk aşamada dosya sayısı 10 bin ile 100 bin arasında olan mahallerde bulunan birden fazla icra dairesini tek çatı altında birleştirdik. Yeni İcra modelinin ikinci aşamasına geçerek dosya sayısı 100 binin üzerinde olan yerlerde ihtisaslaşmış icra daireleri kurarak uzmanlaşmayı sağladık" dedi.

Elektronik dosya sisteminin de önemine değinen Tunç, icra-iflas dosyalarının yüzde 99'unun yapay zeka destekli tarama yöntemiyle UYAP'a aktarıldığını belirtti.

"2019 yılından bugüne kadar toplam 8 milyon 300 bin dosya başarılı bir şekilde yürütülmüştür"

Tunç, bu işlemin dijital ortamda gerçekleştirilerek daha pratik olduğunu söyledi. Merkezi Takip Sistemi (MTS) hakkında da bilgi veren Tunç, "Bu sistemle icra dairesine gitmeden, UYAP entegrasyonuyla oluşturulan bir sistem üzerinden sanal ortamda işlemlerin yürütülmesine imkan tanıdık. Böylece icra dairelerinin iş yükünü önemli ölçüde hafiflettik. 2019 yılından bugüne kadar toplam 8 milyon 300 bin dosya başarılı bir şekilde yürütülmüştür. Bu süreçte 7 bin 55 ağacın kesilmesi önlenerek hem çevre hassasiyeti korunmuş hem de ciddi bir kamu tasarrufu elde edilmiştir" diye konuştu.

9. Yargı Paketi ile gelen yeniliklerden bahseden Tunç şunları dile getirdi:

"Elektronik satışa yönelik olarak, satışa çıkarılan malda asgari pey sürme oranı ve pey sürme süresi artırılarak satışa konu malın en yüksek bedelle rekabetçi bir ortamda satılmasını sağladık. Bu şekilde borçlunun en yüksek oranda borcundan kurtulmasını ve alacaklının da aynı şekilde en yüksek oranda alacağını kavuşmasına imkan tanıdık. Tüm bu uygulama ve yeniliklerimizle icra teşkilatımızda çağın gereklerine uygun bir dönüşüm gerçekleştirdik. Özellikle yapay zeka ve otomasyon sistemleriyle iş süreçlerini daha hızlı ve güvenli hale getirdik ve vatandaşlarımızın adalete erişimini kolaylaştırdık."

Son 23 yılda adalet hizmetlerinin, modern, sağlam fiziki altyapı ve güçlü insan kaynağıyla desteklenmesi gerektiği anlayışıyla yoğun çalışmalar yürüttüklerinin altını çizen Bakan Tunç, "Adalet teşkilatımıza peyderpey olmak üzere toplamda 20 bin yeni sözleşmeli personel alımı yapıyoruz. Gençlerimize yeni istihdam imkanları sunulacak, aynı zamanda hizmet kalitemiz daha da güçlenecek" diyerek sözlerini noktaladı.

Tören sonunda kura çekilerek icra müdür ve müdür yardımcılarının yerleri belli oldu. - ANKARA

Kaynak: İHA

Yılmaz Tunç, Politika, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika Yeni İcra Modeli ile Dönüşüm - Son Dakika

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