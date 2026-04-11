Yeni Kaymakam Göreve Başladı

Batman'ın Gercüş Kaymakamlığına atanan Mehmet Zahid Uzun, göreve başladı.

Gercüş Hükümet Konağı önünde düzenlenen karşılama programına; ilçe protokolü, kamu kurum ve kuruluşlarının birim amirleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Kendisini bekleyen heyetle tek tek tokalaşan Kaymakam Uzun, ardından makamına geçti. Kaymakam Uzun, Gercüş'te görev yapacak olmaktan onur duyduğunu belirterek, "Bu güzel ilçemize hizmet edecek olmaktan büyük bir onur ve sorumluluk duyuyorum. Devletimizin tüm imkanlarını vatandaşlarımızın refahı ve huzuru için en etkin şekilde kullanmak adına tüm kurumlarımızla iş birliği içerisinde çalışacağız. Kamu hizmetlerinin hızlı, etkin ve tamamen vatandaş odaklı bir anlayışla yürütülmesi temel gayemiz olacaktır" dedi. - BATMAN