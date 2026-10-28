Yeni Parti'de genel başkanı 81 ilde üyeler seçecek, ön seçim 8 Kasım'da yapılacak - Son Dakika
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Yeni Parti'de genel başkanı 81 ilde üyeler seçecek, ön seçim 8 Kasım'da yapılacak

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Yeni Parti'de genel başkan ön seçiminin 8 Kasım'da yapılmasına karar verildi. 5 Kasım'a kadar partiye üye olanlar 81 ilde genel başkanı belirlemek için oy verebilecek; Özgür Özel'in tek aday olması beklenen seçimin ardından kurultay 14-15 Kasım'da Ankara'da toplanacak.

Yeni Parti'de 1. Olağan Kurultay takvimi kapsamında genel başkan ön seçimi, 8 Kasım'da yapılacak.

AA muhabirinin, parti kaynaklarından edindiği bilgiye göre, partinin 26 Ağustos'ta başlayan olağan kurultay hazırlık süreci devam ediyor.

Bu kapsamda illerde ve ilçelerde, üye oylarıyla ön seçim ve delege oylarıyla kongreler tamamlandı.

Kongrelerin ardından, genel başkanın da üye oylarıyla seçilmesine yönelik parti kararı doğrultusunda, parti genel başkanı seçimi için tekrar üyelere gidilecek.

Partinin dün yapılan Merkez Yönetim Kurulu toplantısında alınan karar doğrultusunda, genel başkan ön seçimi 8 Kasım'da düzenlenecek.

Öte yandan partide, üye sayısını artırmaya yönelik de karar alındı. Buna göre, 5 Kasım'a kadar partiye üye olan vatandaşlar, 81 ilde yapılacak ön seçimlerde genel başkanı belirlemek için oy kullanabilecek.

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in tek aday olması beklenen seçimlerin ardından, 14-15 Kasım'da partinin ilk olağan kurultayı toplanacak.

Kurultay, Ankara Arena Spor Salonu'nda düzenlenecek.

Kaynak: AA
Özgür ÖzelYeni PartiPolitikaAnkaraSon Dakika

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