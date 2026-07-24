Yeni Parti Genel Başkanı Özel: "Bundan sonra yeni siyaset anlayışı, halkın içinde siyaset, halkla birlikte siyaset"

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, "Yeni Parti'nin bundan sonra yeni siyaset anlayışı, göz hizasında siyaset, halkın içinde siyaset, halkla birlikte siyaset" dedi.

Özgür Özel, Anadolu Kulübü'nde partisinin Kurucular Kurulu toplantısının ardından basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu. Oy birliği ile Yeni Parti Genel Başkanlığı'na seçilen Özel, toplantıda Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) ve Parti Meclisi (PM) üyelerini belirlediklerini ifade etti.

"Salı günü itibarıyla TBMM'nin ana muhalefet partisi olarak Meclis'teki yerimizi almış olacağız"

Özel, partinin önümüzdeki günlerdeki programına ilişkin bilgi vererek "Yarın saat 11.00'de Anıtkabir'de Kurucular Kurulumuzla birlikte Atamızın, ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün huzurunda olacağız, İsmet Paşamızın huzurunda olacağız. Ardından yarın saat 12.00'de ilk Parti Meclisi toplantımızı yapacağız. Parti Meclisimize kurucu MYK'mızı arz edeceğim. Tüzüğümüz o şekilde. Parti Meclisimizin onayıyla da kurucu MYK üyelerimiz görevlerine başlayacaklar. Salı sabahı Meclis'te kapalı grup toplantımızı yapıp kuruluşa dair her şeyi bitirmiş ve Salı günü saat 15.00 itibarıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ana muhalefet partisi olarak hem Genel Kurul'daki yerimizi hem de Meclis'teki yerimizi almış olacağız" ifadelerini kullandı.

"Genel Merkez binası Mustafa Kemal Mahallesi'nde"

Özel, 'Yeni Genel Merkez binası belli oldu mu?' sorusuna ise "Yeni Genel Merkez binası, Mustafa Kemal Mahallesi'nde. Bina hazır, iç tefrişatı ile ilgileniyor arkadaşlar. Tahmin ediyorum 1 buçuk hafta, 10 gün gibi bir süre içinde o konuda da yeni Genel Merkezimizde çalışır hale geleceğiz" diye konuştu.

"Şu anda Yeni Parti'ye herhangi bir bağış ve aidat toplamıyoruz"

Parti adına pek çok hesap açıldığını ve dolandırıcılık ihtimallerine karşı vatandaşları uyaran Özel, "Şu anda Yeni Parti'ye herhangi bir bağış ve aidat toplamıyoruz. Bu konuda bazı fırsatçıların birtakım yanlış yönlendirmeleri, bazı dolandırıcılık çabaları olabilir diye endişe duyuyoruz. Bu konuda şunu beklesinler. Parti hakkında birçok hesap açılıyor. Ama partinin resmi hesaplarını, resmi sayfalarımızdan, bizim sosyal medya sayfalarımızdan duyurduğumuz, basına geçtiğimiz hesaplara itibar edilsin. Bizlerin ağzından çıkan hiçbir şeye, hele böyle önemli konularda benim ve grup başkanvekillerimizin, parti sözcülerimizin ağzından çıkmayan hiçbir söze itibar etmesinler. Pazartesi gününden itibaren de tüm Türkiye'de hızlı örgütlenmeye Yeni Parti başlıyor" açıklamasında bulundu.

Özel, seçime girme yeterliliği ile ilgili soruya, "O konuda yetkili arkadaşlar sizinle takvim paylaşacaklar, onun görevlendirmeleri de az önce yapıldı. Ancak en hızlı şekilde bu sonbaharda Kurultayımızı yapıp, seçime girme yeterliliği ile ilgili bize dair her şeyi yapıp 6 aylık sürenin başlamasını sağlayacağız. Ama o konuda endişeye mahal yok. Her türlü tedbir tamam. Asla ve asla bu iradenin, bu heyecanın sandık dışı kalmasını ya da iktidar olmasına engel olunabilmesini kimse aklından geçirmesin" yanıtını verdi.

"'Ben Yeni Parti'de yokum, Özgür Özel ile yokum.' Bu lafı duymadığımız herkesi yanımızda biliyoruz"

Yeni Parti Genel Başkanı Özel, 'Mansur Yavaş sizinle birlikte olacak mı' sorusuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Mansur beyin de durumu, duruşu ilk günden beri bizimle birlikte Anıtkabir'e yürüyüşü, bütün tutumu hepimizin beklediği gibidir. 'Ben Yeni Parti'de yokum, Özgür Özel ile yokum. Ben bu işin içinde de yokum' demeyen herkesi, bu lafı duymadığımız herkesi yanımızda biliyoruz. Ama şu anda belediye meclis üyelerinin durumları, belediye başkanlarının durumları konusunda bizim gösterdiğimiz bir hassasiyet var. Onun dışında kimse kimseyi 'Ya sen niye daha Yeni Parti'ye katılmadın' diye suçlamasın."

"Yeni Parti'nin bundan sonra yeni siyaset anlayışı, halkın içinde siyaset, halkla birlikte siyaset"

'Yürüyüşünüz hangi illerde, nerede devam edecek' sorusu üzerine Özel, "Yürüyüşümüz iktidara doğru devam edecek. Bundan önce gitmediğimiz birçok ile gideceğiz bu hazırlık çalışmaları tamamlandıktan sonra. Ayrıca Yeni Parti'nin bundan sonra yeni siyaset anlayışı, göz hizasında siyaset, halkın içinde siyaset, halkla birlikte siyaset" dedi.

"Hazine yardımı meselesi ile ilgili yasal düzenlemeye muhtaç bir durum var"

Hazine yardımı konusunda Devlet Bahçeli'nin açıklamalarını değerlendiren Özel, şu ifadelere yer verdi:

"Devlet bey bu anlamda kıymetli, hakkaniyetli bir değerlendirme yapmış. Beni zaten bu açıklamasından bir gün önce bir kutlama telefonuyla kararımızdan sonra aramıştı ve iyi dileklerini iletmişti. Hem de ilk başta hani keşke bir ayrılık olmasaydı şerhini de koyarak, orada da haksızlık yapmayayım. 'İyi ki yeni parti kurdunuz' gibi değil. 'Biz CHP'nin bir bütün halinde olmasını ilk baştan beri istemiştik. Şartlar buraya geldi. Hayırlısı olsun' dedi, iyi dileklerini iletti. Sonra da böyle bir değerlendirme yapmış. O değerlendirme iyi niyetli bir değerlendirmedir ama esas hazine yardımı meselesi ile ilgili yasal düzenlemeye muhtaç bir durum var. Bizim tutup da herhangi bir siyasi partiden 'hakkımızı verin' falan diyecek halimiz yok. Ama bir yasal düzenlemeye muhtaç bir durum varsa tabii esasen son seçimlerde çok ciddi oy almış, son yerel seçimin birinci partisi, 90'ın üzerinde 100'e yakın milletvekilinin birkaç gün içinde görev yapacağı bir partinin hazine yardımı almaması asimetrik bir durum olur. Onu hatırlatıyor kendisi. Ama onun dışında bizim herhangi bir siyasi partiden böyle bir beklentimiz yok. Yasal düzenlemeye muhtaçtır."