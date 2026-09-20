Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel Yalova'da çiftçilere geçim garantisi sözü verdi - Son Dakika
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Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel Yalova'da çiftçilere geçim garantisi sözü verdi

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Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel Yalova\'da çiftçilere geçim garantisi sözü verdi
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Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Yalova'da kivi ve süs bitkisi üreticileriyle, emeklilerle bir araya gelerek çiftçiye geçim garantisi vereceklerini söyledi. Özel, kivinin 90 liradan 40 liraya düştüğünü belirterek tarım ve emekli maaşlarına yönelik politikalarını anlattı.

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, "Yeni Parti'nin yeni düzeninde köprüye geçiş garantisi değil, çiftçiye geçim garantisi vereceğiz" dedi.

Bir dizi programa katılmak için Yalova'ya gelen Özel, ilk olarak Yalova'nın Altınova ilçesine bağlı Subaşı beldesinde kivi yetiştiricileriyle bir araya geldi. 1989 yılında Türkiye'de kurulan ilk kivi bahçesinde üreticilerin sıkıntılarını ve taleplerini dinleyen Özel, daha sonra kent merkezinde süs bitkisi üreticileriyle geldi. Üreticilerin kuruduğu Garden A.Ş'nin kafesinde yapılan programda talep ve sıkıntılarını dinleyen Özel daha sonra ise Gazipaşa Caddesi üzerinde bulunan çay bahçesinde emeklilerle bir araya geldi. Özel, burada 80 yıldır üyesi olduğu CHP'de istifa eden 103 yaşındaki Abudurrahman Gezer'e Yeni Parti rozeti taktı.

Gazipaşa Caddesi üzerinde yürüyüş gerçekleştiren Özel, kent meydanında kısa süreli basketbol oynadı. Birkaç atış deneyen Özel, dördüncü denemesinde basket atabildi. Özel, daha sonra ise Cengiz Koçal Caddesi'nde vatandaşlara hitap etti. Konuşmasına Yalova'daki temaslarını değerlendirerek başlayan Özel, kivi ve süs bitkisi üreticilerinin sorunlarına değindi. Özel, "Kivi üreticileri 1989'da başlamış burada kivi üretmeye. Çin'den ürün gelmiş. Yalova'daki yüksek verimle yetişmiş, yıllarca para kazandırmış ama son on yılda her gün güçlükler artmış. Geçen sene İran'dan izinsiz, kaçak kivinin gelmesine göz yumulmuş ve bugün burada 90 liraya satılacak kivi 40 lira olmuş, borçlar büyümüş, faizler büyümüş ve üreticiler en sıkıntılı günlerini yaşamış" dedi.

Tarım sektörünün farklı bölgelerde benzer sorunlarla karşı karşıya olduğunu savunan Özel, üretim planlaması, destekleme politikaları ve çiftçilerin alım garantisine ilişkin görüşlerini dile getirdi. Özel, "Yalova'dan bir kez daha söylüyoruz ki AK Parti'nin kara düzenine inat, Yeni Parti'nin yeni düzeninde böyle köprüye geçiş garantisi değil, çiftçiye geçim garantisi vereceğiz" dedi.

Özel, emekli maaşlarının alım gücünün düştüğünü savunarak iktidarın ekonomi politikalarını eleştirdi. Kadınlara yönelik politikalarını da anlatan Özel, her mahalleye kreş ve kadınların istihdama katılımını artırmaya yönelik düzenlemeler yapılacağını söyledi. Özel, Yeni Parti'nin örgütlenme ve görev sürelerine ilişkin de açıklamalarda bulunarak, milletvekilliğinde iki dönem, parti içi görevlerde ise üç dönem sınırı uygulanacağını ifade etti.

"Yalova'nın iradesine kafa tutmayı tercih ettiler"

Yalova'daki yerel seçimlere de değinen Özel, geçmişteki seçim süreçlerini ve belediyelere yönelik soruşturmaları gündeme getirerek, "Yalova kimi diyorsa Yalova'yı o yönetecek, İstanbul kimi diyorsa İstanbul'u o yönetecek" ifadelerini kullandı.

İstanbul seçimlerinin yenilenmesi sürecine de değinen Özel, Ekrem İmamoğlu'na yönelik soruşturma ve tutukluluk sürecine ilişkin iktidarı eleştirdi. Özel, konuşmasının son bölümünde farklı siyasi görüşlerden vatandaşlara Yeni Parti'nin kapısının açık olduğunu belirterek, "Tüm muhafazakarlarla, tüm milliyetçilerle, Kürt demokratlarla, sosyalist demokratlarla, liberal demokratlarla, yeter ki bu vatanın, milletin, bu vatanın milletin bölünmez bütünlüğüyle, bayrağıyla, anayasasıyla, Atatürk'ün emaneti Cumhuriyet'in kurucu değerleriyle sorunu olmayan tüm demokratlara kapımız açıktır. Yeni Parti onlarındır" diye konuştu.

Öte yandan Özel burada CHP'den istifa eden Subaşı Belediye Başkanı Turan Canbay'a parti rozeti taktı.

Kaynak: İHA
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