Yeni Parti'li Günaydın, fon soruşturmasında borsa kaybını 5,5 trilyon lira bildirdi

Yeni Parti Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, "An itibarıyla borsanın kaybı 5,5 trilyonu bulmuş, mağdur olan insanların sayısı da milyonları aşmıştır." dedi.

Günaydın, Meclis'teki basın toplantısında, fon soruşturmalarına ilişkin görüşlerini paylaştı.

Fon soruşturmasına yönelik "asrın soygunu" değerlendirmesinde bulunan Günaydın, "450 bin mağdur, 830 milyar soyulan para. Mesele bundan ibaret değil. An itibarıyla borsanın kaybı 5,5 trilyonu bulmuş, mağdur olan insanların sayısı da milyonları aşmıştır." diye konuştu.

TBMM Genel Kurulu'nda görüşmeleri devam eden Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun Teklifi'nin 3. maddesine önergeyle yapılan eklemeyi eleştiren Günaydın, "Önerge ile ilgili bir etki değerlendirmesi var mı? Kaç yüz bin insanı ilgilendiriyor? Kaç yüz milyar lirayla ilgili bir düzenleme getiriyorsunuz" ifadesini kullandı.

Bunların bilinmediğini ileri süren Günaydın, "Hazine bürokratlarına soruyoruz, 'Kaç kişiyi ilgilendiriyor arkadaşlar?' Tereddütlü, çekinerek, birazcık da utanarak '250 bin civarında insanı ilgilendiriyor. Bunların zaten paralarını tümüyle vermek mümkün değil, ortada böyle bir para yok' diyorlar." sözlerini sarf etti.

Gökhan Günaydın, uluslararası finans kuruluşu Merrill Lynch'in de Türkiye'de bazı fonlara yatırım yaptığını iddia ederek, "Merrill Lynch en verimli fonları bulmuş. En verimli fonları bulmakla yetinmemiş, onlara tam zamanında gitmiş. Sonra vatandaşın içeride kilitli kaldığı zaman gelmeden Merrill Lynch'e haber uçurulmuş. Kim haber uçurmuşsa artık bilinmiyor ve Merrill Lynch zamanında kanatlanmış. Giden para ne kadar? 8 milyar lira." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in, "7 portföy şirketindeki 131 fondan 10 milyon lira ve üzerinde gelir elde eden kişiler bu parayı iade etsinler. Bunları iade etmeye çağırıyorum" söyleminde bulunduğunu aktaran Günaydın, "Biz bu lafın ekonomi yanına mı gülelim, hukuk yanına mı ağlayalım? Ne yapalım?" değerlendirmesinde bulundu.

Fon olayının bir devlet krizine dönüştüğünü savunan Günaydın, Türkiye'nin gelişmekte olan piyasalardan çıkarılma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu ileri sürdü.

Günaydın, "Türkiye son yüzyılda ilk kez yerli yatırımcıların içeride yaptığı yatırımlardan daha fazlasını dışarıya yaptığı bir ülke haline gelmiştir çünkü bu maliyetlerle ve hukuk düzeniyle yatırım yapılmayacağını sadece yabancı yatırımcılar değil yerliler de fark ediyor." diye konuştu.