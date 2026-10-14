Yeni Parti Milletvekili Öztürk, 350 bin mağdurun fon geri ödemesine 'imkan yok' dedi

Yeni Parti Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, tasfiyesine karar verilen bazı yatırım fonlarının yatırımcılarına yapılacak geri ödemelere ilişkin, "Böyle bir ödemenin bu fonlarla yapılma imkanı yok." dedi.

Öztürk, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Cafer Mahiroğlu hakkında yürütülen mali suçlarla ilgili soruşturma kapsamında, Mahiroğlu'nun ilişkili olduğu tespit edilen şirketlere Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun (TMSF) kayyum olarak atanmasına tepki gösterdi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşüldüğünü anımsatan Öztürk, "Sorumluluk bilinciyle, 'hata yaptık' diyen yok. Hazine ve Maliye Bakanı komisyonda yok. Daha önemli ne işi olabilir ki? Bundan daha önemli bir şey olur mu? Fakirin fukaranın zorla biriktirdiği bir kayıp var. Sayın Bakan yok. Asıl sorumlular ortada yok." ifadelerini kullandı.

Fon soruşturması kapsamında yatırım tutarının 1 milyon liraya kadar kısmının geri ödeneceğinin duyurulduğunu belirten Öztürk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Malı götürenler, fonlardan malı götürdü. Onları geri getirip nasıl koyacaksınız? Bir de 'iade hesabı açtık, gönüllülük esasıyla. Getirsinler parayı iade etsinler.' Kimden bahsediyorsunuz? Kim bu iade etmesini istediğiniz kişiler? Bunları da kamuoyuyla paylaşın. 350 bin kişinin mağduriyetini kısmen çözebileceğini umut eden teklif sahipleri, aslında bunu yapamayacaklarını çok iyi biliyorlar. Bunu yapma şansları da mümkün değil. Çünkü ortada fon batık. Göreceğiz hep birlikte. Ama böyle bir ödemenin bu fonlarla yapılma imkanı yok."