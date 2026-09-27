YENİ Parti Nilüfer seçimini Memiç 812 oyla kazandı, 154 pusulada Yeşiltaş adı çıktı - Son Dakika
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YENİ Parti Nilüfer seçimini Memiç 812 oyla kazandı, 154 pusulada Yeşiltaş adı çıktı

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YENİ Parti Nilüfer seçimini Memiç 812 oyla kazandı, 154 pusulada Yeşiltaş adı çıktı
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YENİ Parti Nilüfer İlçe Başkanlığı seçimini Ahmet Eren Memiç 812 oyla önde tamamladı; Yasemin Adalı 274 oyda kaldı. Geçersiz sayılan 157 pusulanın 154'ünde Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş'ın adı yazılıydı; bunların mevcut yönetime tepki amacıyla kullanıldığı belirtildi.

YENİ Parti Nilüfer İlçe Başkanlığı seçiminde Ahmet Eren Memiç ile Yasemin Adalı'nın yarıştığı seçim sonuçlandı. Toplam bin 243 oyun kullanıldığı seçimde Ahmet Eren Memiç 812 oy alarak seçimi önde tamamladı. Seçimde dikkat çeken detay ise protesto oyları oldu.

YENİ Parti Nilüfer İlçe Başkanlığı için gerçekleştirilen seçimde parti üyeleri sandık başına gitti. Ahmet Eren Memiç ile Yasemin Adalı'nın yarıştığı seçimde oyların sayımının ardından sonuçlar belli oldu. Sayım sonucunda Ahmet Eren Memiç 812 oy alırken, Yasemin Adalı 274 oyda kaldı. Sandıktan toplam 157 boş oy çıktı. Seçimde bin 243 oy kullanılırken, boş oyların yanı sıra protesto niteliğindeki pusulalar da dikkat çekti. Seçimde geçersiz olarak değerlendirilen 157 pusulanın 154'ünün üzerinde YENİ Parti Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş'ın isminin yazılı olduğu görüldü.

Söz konusu pusulaların, parti teşkilatındaki bazı üyelerin mevcut yönetime yönelik tepkisini göstermek amacıyla kullanıldığı belirtildi. Pusulaların geçersiz sayılmasına rağmen, üzerlerinde aynı ismin yer alması seçimde dikkat çeken ayrıntılardan biri oldu.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: YENİ Parti Nilüfer seçimini Memiç 812 oyla kazandı, 154 pusulada Yeşiltaş adı çıktı - Son Dakika
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