Yeni Parti'nin üye sayısı 753 bine ulaştı, Özgür Özel 18 Ekim'i işaret etti - Son Dakika
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Yeni Parti'nin üye sayısı 753 bine ulaştı, Özgür Özel 18 Ekim'i işaret etti

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Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Grup Toplantısı'nda partisinin üye sayısının 753 bine ulaştığını ve 18 Ekim'de 81 ilde il başkanlığı seçimi yapılacağını açıkladı. Özel, mutlak butlan kararını eleştirerek yaz boyunca 61 ilde halkla buluştuklarını söyledi.

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, "Her gün seçim, bir gün daha yaklaşmakta, milletin umutları Yeni Parti'ye bağlanmaktadır. Bunun için bu yasama döneminde Meclis'te olacağız, komisyonlarda olacağız." dedi.

Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda, "mutlak butlan" kararını ve o karara ilişkin yaşanan süreci eleştirdi.

Yeni Parti'yi milletin talimatıyla kurduklarını belirten Özel, Yeni Parti Grubu'nun yaz boyunca 61 ilde halkla bir araya geldiğini söyledi.

Özgür Özel, Meclis çalışmalarının önemli olduğunu vurgulayarak, "Her gün seçim, bir gün daha yaklaşmakta, milletin umutları Yeni Parti'ye bağlanmaktadır. Bunun için bu yasama döneminde Meclis'te olacağız, komisyonlarda olacağız. Gerektiğinde hep birlikte, yeteri kadar olacağız ama koca bir yıl boyunca seçim gelene kadar, o sandık gelene kadar tüm grubumuzla birlikte Anadolu'nun dört bir yanında sahada olacağız." ifadesini kullandı.

Yeni dönemde milletin Yeni Parti'den beklentisinin büyük olduğunu dile getiren Özel, şunları kaydetti:

"Yeni dönemde sokağın, çarşının, pazarın, tarlanın, evlerin, evdeki kadınların, umutsuz gençlerin sesi olmaya, emeklinin, emekçinin, esnafın, çiftçinin, arıcının, balıkçının umutlarını yeşertmeye, onları ayakta tutmaya devam edeceğiz. Bütün taktik umutları kırmaktır. Bütün taktikleri beklentiyi yok etmektir. 'Artık olmaz, değişmez, bunlar yenilmez, yenilse de gitmez' gibi kendilerini umutsuzlukla seçmenin umutlarını kırarak ayakta tutmaya çalışanlara karşı umut buradadır, heyecan buradadır. Her yaştan genç buradadır ve herkes emin olsun ki o sandığa varacağız, o seçimi alacağız."

Özel, şu ana kadar 820 ilçede kongrelerin tamamlandığını hatırlatarak, Türkiye genelinde yüzde 62,5'luk katılım oranıyla ön seçimleri gerçekleştirdiklerini anlattı.

Bugün itibarıyla Yeni Parti'nin üye sayısının 753 bine ulaştığına ve artmaya devam ettiğine dikkati çeken Özel, 18 Ekim'de 81 ilde il başkanlığı seçimi yapılacağını aktardı.

Özgür Özel, TBMM'nin 28. Dönem 5. Yasama Yılı'nın açılışına ilişkin, "1 Ekim'de Atamızın kurduğu Meclis'in açılışına katıldık. Atamıza, Meclis Başkanı'nın başkanlığında, riyasetinde çelengimizi sunduk. Meclis Başkanı'nın açılış konuşmasını dinledik. İstiklal Marşımızı hep birlikte okuduk. Daha sonra bir siyasi partinin genel başkanı kürsüye çıktığında salondan ayrıldık. Birileri çok rahatsız olmuşlar. Genel başkanımızı nasıl dinlemezsiniz diye feveran ediyorlar. Ana muhalefetin, yerel seçimlerin birinci partisinin başına mahkeme kararıyla kayyum atayanların neyini dinleyeceğiz?" diye konuştu.

Sermaye piyasası soruşturmalarına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Özel, fon uygulamasını dünyanın "en büyük çamaşır makinası" olarak nitelendirdi. Özel, "Çok yakında ya bu çamaşır makinesinde aklanan paklanan paraların, aklayan paklananın peşine düşecekler ya da milletin merdanesinde millet tarafından sıkılıp bir tarafa atılacak. Hep birlikte göreceğiz." sözlerini sarf etti.

(Sürecek)

Kaynak: AA
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