YENİ Parti TBMM'de İlk Toplantısını Yaptı

YENİ Parti, TBMM'de ilk grup toplantısını gerçekleştirdi. Basına kapalı gerçekleşen toplantı sonrası açıklama yapan YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, "YENİ Parti, bu vakitten sonra kuruluşunu tamamlamıştır ve tüm yöneticileriyle göreve başlamıştır" dedi.

CHP'den ayrılan 91 milletvekili ile kurulan YENİ Parti, TBMM'de ilk grup toplantısını gerçekleştirdi. Basına kapalı olarak gerçekleşen grup toplantısı yaklaşık 45 dakika sürdü. Grup toplantısında YENİ Parti'nin TBMM Başkanvekili ve Meclis Başkanlık Divanı'nda görev alacak idare amiri ile katip üye ve grup yönetim kurulu üyeleri belirlendi.

Toplantı sonrası basın mensuplarının sorularını cevaplayan Özel, "Şu andan itibaren Cumhuriyet Halk Partisi Grubu'nun kuruluş sürecinde alması gereken bir karar, yapması gereken seçim kalmamıştır. Artık YENİ Parti bu vakitten sonra kuruluşunu tamamlamıştır. ve YENİ Parti tüm yöneticileriyle göreve başlamıştır. Hepimize hayırlı uğurlu olsun. Tüm milletimize YENİ Partimiz hayırlı olsun" dedi.

YENİ Parti Sözcüsü Zeynel Emre, grup toplantısının ardından açıklamada bulundu. YENİ Parti grup yönetimine giren isimlerin belirlendiğini söyleyen Emre, "Parti Meclisi'nde yer almayan isimler grup yönetiminde görev alacak. Grup yönetiminde Veli Ağbaba, Burhanettin Bulut, Turan Taşkın Özer, Özgür Karabat, Seyit Torun yer alacak. Tekin Bingöl, TBMM Başkanvekili olarak görevini sürdürecek" ifadelerini kullandı.