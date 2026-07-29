Yeni Parti'ye 200 Belediye Başkanı İstifa Etti - Son Dakika
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Yeni Parti'ye 200 Belediye Başkanı İstifa Etti

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Gökhan Günaydın, 200'den fazla belediye başkanının Yeni Parti'ye katılmak için istifa ettiğini açıkladı.

Yeni Parti Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, "Bugün itibarıyla ifade etmek isterim ki 200'ün üzerinde belediye başkanı Yeni Parti'ye katılmak amacıyla istifa etmiş bulunuyor." dedi.

Günaydın, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, bir araştırma şirketinin, partisi üzerine yaptığı araştırmanın verilerini paylaştı.

Buna göre halkın yüzde 87'sinin Yeni Parti'nin kuruluşundan haberdar olduğunu aktaran Günaydın, partilerinin yüzde 30'un üzerinde oy potansiyeli bulunduğunu da kaydetti.

Gökhan Günaydın, CHP'den istifa ederek partilerine katılması gündemde olan belediye başkanlarına dair, "Bugün itibarıyla ifade etmek isterim ki 200'ün üzerinde belediye başkanı Yeni Parti'ye katılmak amacıyla istifa etmiş bulunuyor." diye konuştu.

Partilerine üyelik koşullarını hızla hazırladıklarını bildiren Günaydın, "Belediye başkanlarımızın kahir ekseriyetinin bizim 'daha temkinli olmanızda bir sakınca yok' dememize rağmen Yeni Parti'ye üye olmak için büyük bir hazırlık ve adeta acele içerisinde olduklarını görmekten de büyük memnuniyet duyduğumuzu ifade edelim." sözlerini sarf etti.

Günaydın, partilerinin il ve ilçe örgütlenmelerini sürdürdüğünü dile getirdi.

Ağustos ve eylül aylarında kongrelerini yapacaklarını aktaran Günaydın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Muhtemelen ekim ayı içerisinde kurultayımızı yapacağız ve kurultaydan sonra da partimizi hızla 'seçime girmeye yeterli olan partiler' arasına sokacağız. Şunu da ifade edeyim ki, hiç kimse burada bir endişeye kapılmasın. 'Baskın seçim' dahil her türlü seçim modeline varız. Çeşitli stratejiler ve planlarla buralarda olacağız. Milletin egemenliğini devralmaya çalışanların hayalleri boşa düşecektir."

Gökhan Günaydın, Üsküdar Belediyesinde yapı ve iskan ruhsatı işlemlerinde usulsüzlük yapılarak "rüşvet" ve "irtikap" suçu işlendiği iddiasına ilişkin düzenlenen operasyon kapsamında Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın gözaltına alınmasını değerlendirdi.

Dedetaş'ın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki genel müdürlük görevini başarıyla yürüttüğünü, sonrasında ise Üsküdar Belediye Başkanlığını kazandığını anlatan Günaydın, yapılan operasyonu eleştirdi.

Günaydın, "Hiç şüphesiz ki Fatma Kaplan Hürriyet arkadaşımızın ve Sinem Dedetaş arkadaşımızın, yaşamlarını onurla tamamlama konusunda ısrarcı olan arkadaşlarımızın yanındayız." dedi.

Yeni Parti Grup Başkanvekili Günaydın, açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçeceğine ilişkin iddiaların sorulması üzerine Günaydın, Tugay'la hiçbir iletişiminin bulunmadığını söyledi.

Günaydın, şunları kaydetti:

"Nereden seçildiği belli, İzmir halkının tavrı, tutumu da belli. O tavra, tutuma uyumlu davrananlar siyasete devam edebilirler. 'O tutum beni ilgilendirmez, ben istediğim gibi davranırım' diyenler de halktan gerekli reaksiyonu er geç görürler. Biz, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'nın, İzmir halkının taleplerine uygun bir davranış içerisinde olmasını bekleriz."

CHP'den istifa ederek Yeni Parti'ye katılması konuşulan belediye başkanları içerisinde büyükşehir belediye başkanlarının bulunup bulunmadığına ilişkin soru üzerine ise Günaydın, "Büyükşehir belediye başkanlarımızın daha dikkati bir tutum içerisinde olması gerekiyor, çünkü büyükşehir belediye meclisleri biliyorsunuz kendi meclislerinden oluşmuyor ilçe belediyelerinden gelen meclislerden oluşuyor. Dolayısıyla oradaki meclis dengelerinin tutturulması gerekiyor." değerlendirmesini yaptı.

Günaydın, söz konusu belediye başkanlarının hemen hemen tamamıyla iletişim halinde olduğunu bildirerek, "Buradaki formülümüzü bir kere daha söyleyelim, kendisinin açık ifadesiyle 'ben Yeni Parti ile yol yürümeyeceğim' demiyor ise o bizle yol yürüyor demektir." ifadesini kullandı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamındaki yasal düzenlemelerle ilgili Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ile bir görüşmesinin olup olmayacağına ilişkin Günaydın, Kurtulmuş'un Özel'i ziyaret edeceğine dair açıklamasının bulunduğunu anımsattı.

Günaydın, "91 milletvekilinin tutumunun önemli olduğu çok açık. Herhalde bu hafta içerisinde böyle bir program yapılır diye düşünüyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Gökhan Günaydın, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Yeni Parti'ye 200 Belediye Başkanı İstifa Etti - Son Dakika

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