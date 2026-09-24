Yeni Partili Emir: Masum vatandaşı mağdur edemeyiz - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yeni Partili Emir: Masum vatandaşı mağdur edemeyiz

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yeni Partili Emir: Masum vatandaşı mağdur edemeyiz
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

YENİ Parti Grup Başkan Vekili Murat Emir, tasfiye edilen yatırım fonları ile ilgili, "Yükü vatandaşlarımızın sırtına yüklemeyi doğru bulmuyoruz ama masum vatandaşı da suçlayamayız, mağdur edemeyiz" dedi.

YENİ Parti Grup Başkan Vekili Murat Emir, tasfiye edilen yatırım fonları ile ilgili, "Yükü vatandaşlarımızın sırtına yüklemeyi doğru bulmuyoruz ama masum vatandaşı da suçlayamayız, mağdur edemeyiz" dedi.

Yeni Parti Grup Başkan Vekili Murat Emir, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Emir, 7 portföy yönetim şirketinin tasfiye edilen 131 yatırım fonuna ilişkin, "Asrın vurgununu vurmuşlar ve bu yolsuzluğu yaparken de gözleri dönmüş, kendilerine güvenmişler, birilerine sırtlarını dayadıklarını hissettirmişler. 9 ay önce Mehmet Şimşek, 'Burada yanlışlıklar var, adım atacağız' demiş. Gazeteciler, ekonomistler söylemiş. Seyretmişler. Kazanacaklarını kazanmışlar, götüreceklerini götürmüşler. Bugün de Mehmet Şimşek nihayet geldi Finansal İstikrar Komitesi'ni toplayacakmış ve fon krizinin etkilerini nasıl ortadan kaldıracaklarını tartışacaklarmış. Çok geç kaldınız. Bu vurgunun içindesiniz, göbeğindesiniz. Bir an evvel istifa etmelisiniz" dedi.

'AĞIR KRİZ İÇİNDEYİZ'

Partisinin konuya ilişkin kanun teklifine değinen Emir, "Bizim kanun teklifimiz Meclis'e gelmiştir. Artık bundan sonra bu adımlar mutlaka atılmalıdır. Yükü vatandaşlarımızın sırtına yüklemeyi doğru bulmuyoruz ama masum vatandaşı da suçlayamayız, mağdur edemeyiz. Maliye Bakanı yüzde 564 kazancı görüyor duruyorsa, SPK Başkanı yüzde binlik artışları görüp duruyorsa sıradan vatandaş ne yapacak? Öyle bir ekonomi yarattılar ki ağır bir krizin içerisindeyiz. Vatandaşlarımız iliklerine kadar bu krizi yaşıyor. Emekli maaşı, asgari ücret açlık sınırının altındadır. Beyaz yakalıların maaşları da yoksulluk sınırının altındadır. Sizin ekonomik politikalarınız duvara toslamaya mecburdur, toslamıştır" diye konuştu.

'BM'DE YAPTIĞINIZ KONUŞMA İKİYÜZLÜDÜR'

Emir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler'de gerçekleştirdiği konuşmaya ilişkin, "Biz oraya savaş uçağı almaya gittik. F-35 programına hala dahil edilmedik. KAAN motoru halen gelmedi ve CAATSA yaptırımları aynen yerinde duruyor. Bir milim ilerleme yok. İlerleme olmamasına rağmen orada 'dünya lideri' imajı yaratmaya çalışıyorlar" diye konuştu.

Emir ayrıca, "Sizin Orta Doğu politikanız ABD ve İsrail güdümüdür. Sizin BM'de yaptığınız konuşma ikiyüzlüdür. Filistin davasını boşa düşüren bir konuşmadır. Türkiye Cumhuriyeti'nin bir an önce akılcı, bağımsız, ciddi bir rotaya girmesi şarttır. İsrail ile Yunanistan arasında savunma iş birliği yapılıyor, Mekke Antlaşması yapacağız dedikleri Mısır, Yunanistan-İsrail eksenine girmiş durumda. Yunanistan ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi kablo döşüyorlar, yer altı deniz altı haritalaması yapıyorlar ama buna ses çıkaramıyorsunuz" dedi.

'İSTİFANIN GÜNDEM OLMASI NORMALDİR'

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Emir, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın CHP'den istifasına dair yaptığı açıklamaya ilişkin, "Sayın Bahçeli'nin neye rahatsız olduğunu bilemem, bana da düşmez. Sayın Mansur Yavaş'ın Türkiye'nin en önemli siyasetçilerden biri olduğu ve attığı adımların gündem olması son derece normal olduğu malumunuzdur. İstifanın gündem olması olağandır, normaldir. Sayın Bahçeli'nin ve diğer siyasetçilerin 'Biz niye daha önemli işler yapamıyoruz, içimizden niye önemli siyasetçiler çıkmıyor' diye düşünmelerinde fayda var" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA
Murat EmirYeni PartiPolitikaEkonomiMasumEmirSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Babasının 1956’da kiraladığı evde 70 yıl yaşadı Kirasına yüzde 250 zam gelince tahliye edildi Babasının 1956'da kiraladığı evde 70 yıl yaşadı! Kirasına yüzde 250 zam gelince tahliye edildi
Bankaya girmek için deldiler, başaramayınca Türk kuaförü soydular Bankaya girmek için deldiler, başaramayınca Türk kuaförü soydular
Hakkari Yüksekova’daki 220 haneli Doğanlı köyü simetrik yerleşimiyle dikkat çekiyor Hakkari Yüksekova'daki 220 haneli Doğanlı köyü simetrik yerleşimiyle dikkat çekiyor
Mersin Erdemli’de akaryakıt tankerinin çarptığı Pakize Aksay hayatını kaybetti Mersin Erdemli'de akaryakıt tankerinin çarptığı Pakize Aksay hayatını kaybetti
Kastamonu’da yangın faciası 11 ev küle döndü, köy havadan böyle görüntülendi Kastamonu’da yangın faciası! 11 ev küle döndü, köy havadan böyle görüntülendi
Yüreğir’de bisikletliyi yere seren kaza kamerada Otobüs şoförü hiç durmadı Yüreğir'de bisikletliyi yere seren kaza kamerada! Otobüs şoförü hiç durmadı
16:03
Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan Mehmet Şimşek hakkındaki iddialara yanıt
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Mehmet Şimşek hakkındaki iddialara yanıt
15:52
Barcelona’dan gözdağı gibi antrenman Tempo bir an olsun düşmedi
Barcelona'dan gözdağı gibi antrenman! Tempo bir an olsun düşmedi
15:46
Bomba patlamış gibi 10’a yakın ilimizi sallayan deprem anının ürküten görüntüsü
Bomba patlamış gibi! 10'a yakın ilimizi sallayan deprem anının ürküten görüntüsü
15:36
Montella kara kara düşünüyor Fransa maçı öncesi kritik eksikler
Montella kara kara düşünüyor! Fransa maçı öncesi kritik eksikler
15:20
Türkiye-Fransa maçı öncesi resmen açıklandı Taraftara ücretsiz olacak
Türkiye-Fransa maçı öncesi resmen açıklandı! Taraftara ücretsiz olacak
15:05
İmar yolsuzluğunun merkezindeki ismin lüks arabalarına ve villasına el konuldu
İmar yolsuzluğunun merkezindeki ismin lüks arabalarına ve villasına el konuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2026 16:20:30. #.0.2#
SON DAKİKA: Yeni Partili Emir: Masum vatandaşı mağdur edemeyiz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei