Yeni Türkiye ekonomi modelini anlatmak için sahaya indiler - Son Dakika

AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, teşkilat mensupları ile birlikte yeni Türkiye ekonomi modelini anlatmak için sahaya indi. Başkan Yıldırım "Türkiye'nin üretim potansiyelinin tüm dünyada örnek olacağı bir döneme girdik" ifadelerini kullanarak vatandaşı da yüksek kur ve enflasyona ezdirmeyeceklerini vurguladı.

AK Parti Bilecik İl Teşkilatı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yeni Türkiye ekonomi modelini kamuoyuna anlatmak için harekete geçti. AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Merkez İlçe Başkanı Nail Öztürk ve teşkilat mensuplarıyla birlikte Türkiye ekonomi modelini anlatmak için sahaya indi. Sokak sokak, kapı kapı dolaşan İl Başkanı Yıldırım ve ekibi, hem broşür dağıtıyor, hem de vatandaşın sorularını yanıtlıyor.

Başkan Yıldırım konuya ilgin yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023 hedeflerinde göstermiş olduğu yatırım, istihdam, büyüme ve ihracat hedeflerini ve politikalarını vatandaşımıza aktardık. Türkiye'nin üretim potansiyelinin tüm dünyada örnek olacağı bir döneme girdik. İnşallah bundan sonra ülke olarak millet olarak; üretim diyoruz, yatırım diyoruz, istihdam diyoruz, kalkınma diyoruz. Esnafımızı, müteşebbislerimizi, yatırımcılarımızı faizden koruyacağız. Vatandaşımızı yüksek kura, enflasyona ezdirmeyeceğiz" ifadelerini kullandı. - BİLECİK